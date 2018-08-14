Новые школьные автобусы появятся в районах Приморья
Семь новых школьных автобусов в сентябре будут направлены в районы Приморья. Стоимость автобусов составила 14 млн рублей, деньги выделил спонсор.
Семь новых школьных автобусов в сентябре будут направлены в районы Приморья. Стоимость автобусов составила 14 млн рублей, деньги выделил спонсор.
Планируется, что транспорт поставят в регион в сентябре. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Семь автобусов уже распределены по территориям — это средние школы сел Октябрьское Хасанского района, Спасское Спасского района, Чернышевка Анучинского района, Новосысоевка Яковлевского района, Хороль Хорольского района, Терней Тернейского района и средняя школа № 1 Лазовского района.
Напомним, еще 39 школьных автобусов в этом году будут приобретены в Приморье за счет средств федерального бюджета, автобусы также будут направлены в муниципалитеты края.