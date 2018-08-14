Новые школьные автобусы появятся в районах Приморья

Источник: Вести Приморье

Планируется, что транспорт поставят в регион в сентябре. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Семь автобусов уже распределены по территориям — это средние школы сел Октябрьское Хасанского района, Спасское Спасского района, Чернышевка Анучинского района, Новосысоевка Яковлевского района, Хороль Хорольского района, Терней Тернейского района и средняя школа № 1 Лазовского района.