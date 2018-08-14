Мужчины гибнут на производстве в 20 раз чаще, чем женщины — облстат обнародовал статистику трагедий

— В 2017 году на предприятиях и в организациях Новосибирской области от несчастных случаев на производстве пострадало 533 человека, — такие данные обнародовал новосибирский облстат.

За год на десять тысяч работников приходится 14 пострадавших. Это выше, чем в среднем по России, но ниже, чем по Сибири. Чаще всего травмируются мужчины — 64,5%. А смертность на производстве почти полностью — удел сильного пола. За год погиб 21 мужчина и 1 женщина.