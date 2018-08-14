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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Сразу в нескольких районах Омска отключат холодную воду

Это связано с ремонтом трубопроводов.

Источник: Комсомольская правда

Сразу в нескольких частях Омска временно отключат холодную воду. В городе запланирован масштабный ремонт трубопроводов.

В четверг, 16 августа, работы будут идти на Левом берегу — на улицах Взлетной, Туполева. Без питьевой воды останутся несколько жилых домов и детский сад.

В Центральном округе холодной воды не будет в Куйбышевском геронтологическом центре. На следующей неделе — в Советском округе. Так планируют дезинфицировать водопровод в районе «Зеленого острова» — на улицах Затонской и Старозагородной роще.

К домам, оставшимся без воды, обещают оперативно подвозить цистерны.

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