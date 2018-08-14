Сразу в нескольких районах Омска отключат холодную воду

В четверг, 16 августа, работы будут идти на Левом берегу — на улицах Взлетной, Туполева. Без питьевой воды останутся несколько жилых домов и детский сад.

В Центральном округе холодной воды не будет в Куйбышевском геронтологическом центре. На следующей неделе — в Советском округе. Так планируют дезинфицировать водопровод в районе «Зеленого острова» — на улицах Затонской и Старозагородной роще.