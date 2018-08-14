В Крыму более 200 артистов выступили на фестивале «Опера в Херсонесе»

Источник: РИА "Новости"

Фестиваль продлился с 4 по 12 августа, всего состоялось шесть масштабных концертов на двух площадках в Херсонесе Таврическом. Почетным гостями фестиваля стали президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

«Событие объединило более 200 артистов из России и зарубежных стран — танцоров, оперных исполнителей, участников оркестров. Побывать на шести концертах, которые проходили не только на основной сцене, но и в амфитеатре Государственного музея-заповедника “Херсонеса Таврического”, смогли более 3 тысяч зрителей», — отметили организаторы.

Фестиваль завершился 12 августа постановкой «Евгений Онегин» П. И. Чайковского в исполнении ведущих солистов Московского театра Новая Опера имени Е. В. Колобова. Постановка удостоена Национальной театральной премии «Золотая маска».

«В этом году всего было больше — больше концертов, больше артистов, больше света и звука. Произошел переход от концертов к полным оперным постановкам, в том числе и таким сложным, как “Дидона и Эней”, рассчитанным на подготовленного зрителя. Потрясающе, что спектакль вызвал исключительно положительный отклик, а значит, что и публика на наши мероприятия приходит не случайная. Уверен, что “Опера в Херсонесе” обязательно займёт своё место в ряду больших европейских фестивалей», — приводит слова руководителя мероприятия Олега Берковича пресс-служба фестиваля.