В Перми укладывают трамвайные рельсы на улице Уральской

С 1 июля, когда начался ремонт улицы Уральской на участке между Крупской и Розалии Землячки, подрядчик проложил сеть ливневой канализации и коллектор, снял верхний слой дороги и приступил к укладке асфальта и трамвайных рельсов. По графику, трамвайное движение должно возобновиться в сентябре.