В Перми укладывают трамвайные рельсы на улице Уральской
ПЕРМЬ, 14 августа, ФедералПресс. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
ПЕРМЬ, 14 августа, ФедералПресс. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
С 1 июля, когда начался ремонт улицы Уральской на участке между Крупской и Розалии Землячки, подрядчик проложил сеть ливневой канализации и коллектор, снял верхний слой дороги и приступил к укладке асфальта и трамвайных рельсов. По графику, трамвайное движение должно возобновиться в сентябре.
Капитальный ремонт улицы Уральской носит комплексный характер и предусматривает переустройство инженерных коммуникаций (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения), освещения, линии электроснабжения. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут организованы посадочные площадки, как это сделано на части улиц Ленина и Горького.
Как писал ФедералПресс, в Перми завершается ремонт шести дорог в рамках федеральной программы.