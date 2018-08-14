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10:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми укладывают трамвайные рельсы на улице Уральской

ПЕРМЬ, 14 августа, ФедералПресс. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

С 1 июля, когда начался ремонт улицы Уральской на участке между Крупской и Розалии Землячки, подрядчик проложил сеть ливневой канализации и коллектор, снял верхний слой дороги и приступил к укладке асфальта и трамвайных рельсов. По графику, трамвайное движение должно возобновиться в сентябре.

Капитальный ремонт улицы Уральской носит комплексный характер и предусматривает переустройство инженерных коммуникаций (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения), освещения, линии электроснабжения. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут организованы посадочные площадки, как это сделано на части улиц Ленина и Горького.

Как писал ФедералПресс, в Перми завершается ремонт шести дорог в рамках федеральной программы.

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