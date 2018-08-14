Около управляющей компании Минобороны установили «Пирамиду позора»
УК «ГУЖФ» почти за два года накопила долг за канализацию и воду 2,8 млн рублей.
УК «ГУЖФ» почти за два года накопила долг за канализацию и воду 2,8 млн рублей.
Показательно, что многие жители домов, находящихся под управлением «ГУЖФ» за «коммуналку» платят исправно.
Как сообщает «РКС-Самара» — попытки решить вопрос с оплатой ни с руководством управляющей компании, ни с министерством обороны результатов не дали. И «РКС-Самара» в очередной раз поступила нестандартно — у входа в УК была установлена пирамида должника.
Ход возымел действие. В «ГУЖФ» уже изъявили готовность оформить гарантийное письмо о погашении долга.
Пирамида будет стоять до тех пор, пока письмо не будет получено.
По мнению специалистов ресурсоснабжающей организации — пирамида — очень действенный способ сбора долгов. Так с мая этого года она уже «собрала» более 2 млн рублей.