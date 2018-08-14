В регионе доброкачественную воду пьют лишь 89% населения

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По данным Роспотребнадзора, более 65 тысяч жителей области не обеспечены доброкачественной питьевой водой (2,6% населения), из них 60,7% проживает в сельской местности.

89,1% населения области пользуется питьевой водой из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 10,9% обеспечено водой их систем нецентрализованного водоснабжения, из них большинство проживает в сельской местности.

По данным санитарного ведомства, достаточно высокой остается доля водопроводов, которые не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. Основная причина — это отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений и обеззараживающих установок. Практически все эти водопроводы находятся в сельской местности и используют воду из подземных источников.

— По результатам исследований за 6 месяцев 2018 года снизился удельный вес проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям и составил 3,5% нестандартных проб (в 2017 году — 4,7%), — рассказали в Роспотребнадзоре по Волгоградской области. — Природно-климатические особенности воды из подземных источников в Волгоградской области обуславливают повышенное содержание в питьевой воде хлоридов, соединений железа, сульфатов, магния, марганца, солей жесткости. Повышенное содержание в питьевой воде хлороформа обусловлено неудовлетворительным качеством водоподготовки, а содержание железа — износом водопроводной сети.

Повышенное содержание железа постоянно регистрируется в воде в следующих населенных пунктах: Котлубань, Грачи, Новая Надежда Городищенского района; Дубовка, Песковатка Дубовского района; Кислово, Приморск Быковского района; Политотдельское, Красный Мелиоратор Николаевского района.

В селе Верхне-Погромное Среднеахтубинского района отмечается превышение в воде содержания хлоридов, сульфатов, магния. В селе Приморск Быковского района, кроме повышенного содержания железа, отмечаются превышения по жесткости, магнию и марганцу.

В селе Красный Мелиоратор Николаевского района — по жесткости, сульфатам, аммиаку, в селе Левчуновка Николаевского района — по жесткости и сульфатам.

В населенных пунктах Новоаннинского района: х. Бурлацкий, х. Красногорский регистрируются превышения содержания хлоридов и сульфатов, жесткости, в Еланском районе в селах Березовка, Вязовка, Большой Морец — хлоридов, жесткости, в Даниловском районе: поселке Белые Пруды, селе Грязнуха — жесткости.

Снизилась доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, и составила 1,3% (в 2017 году — 4,1%).

В Роспотребнадзор по Волгоградской области за 6 месяцев 2018 года по вопросам организации водоснабжения и качеству питьевой воды поступило 159 обращений.

По результатам рассмотрения обращений составлено 36 протоколов об административных правонарушениях по выявленным фактам нарушения санитарного законодательства в области организации питьевого водоснабжения.

За 6 месяцев 2018 года органам местного самоуправления и водопроводным организациям выдано 55 уведомлений о выявленных фактах подачи питьевой воды, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям.