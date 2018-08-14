В регионе доброкачественную воду пьют лишь 89% населения
По данным Роспотребнадзора, более 65 тысяч жителей области не обеспечены доброкачественной питьевой водой (2,6% населения), из них 60,7% проживает в сельской местности.
По данным Роспотребнадзора, более 65 тысяч жителей области не обеспечены доброкачественной питьевой водой (2,6% населения), из них 60,7% проживает в сельской местности.
По данным Роспотребнадзора, более 65 тысяч жителей области не обеспечены доброкачественной питьевой водой (2,6% населения), из них 60,7% проживает в сельской местности.
89,1% населения области пользуется питьевой водой из систем централизованного
По данным санитарного ведомства, достаточно высокой остается доля водопроводов, которые не отвечают
— По результатам исследований за 6 месяцев 2018 года снизился удельный вес проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям по
Повышенное содержание железа постоянно регистрируется в воде в следующих населенных пунктах: Котлубань, Грачи, Новая Надежда Городищенского района; Дубовка, Песковатка Дубовского района; Кислово, Приморск Быковского района; Политотдельское, Красный Мелиоратор Николаевского района.
В селе
В селе Красный Мелиоратор Николаевского района — по жесткости, сульфатам, аммиаку, в селе Левчуновка Николаевского района — по жесткости и сульфатам.
В населенных пунктах Новоаннинского района: х. Бурлацкий, х. Красногорский регистрируются превышения содержания хлоридов и сульфатов, жесткости, в Еланском районе в селах Березовка, Вязовка, Большой Морец — хлоридов, жесткости, в Даниловском районе: поселке Белые Пруды, селе Грязнуха — жесткости.
Снизилась доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, и составила 1,3% (в 2017 году — 4,1%).
В Роспотребнадзор по Волгоградской области за 6 месяцев 2018 года по вопросам организации водоснабжения и качеству питьевой воды поступило 159 обращений.
По результатам рассмотрения обращений составлено 36 протоколов об административных правонарушениях по выявленным фактам нарушения санитарного законодательства в области организации питьевого водоснабжения.
За 6 месяцев 2018 года органам местного самоуправления и водопроводным организациям выдано 55 уведомлений о выявленных фактах подачи питьевой воды, не соответствующей
Подготовлено 9 исковых заявлений в защиту неопределенного круга лиц по тем населенным пунктам, в которых было выявлено несоответствие качества подаваемой питьевой воды в связи с отсутствием водоподготовки на водозаборных сооружениях.