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10:38 (мск), источник: Publika.md

К поезду Кишинев-Одесса добавят еще четыре вагона

Число вагонов поезда Кишинев-Одесса в выходные дни удвоят до конца августа. Это связано с ростом числа желающих провести уик-енд в Одессе. Так вагонов станет восемь, а цена билета останется прежней.

Взрослые будут платить от 142 до 185 леев в зависимости от класса вагона. Детский билет стоит от 50 до 65 леев.

Поезд Кишинев-Одесса начал курсировать с конца марта и совершает ежедневные рейсы в курортный сезон.

Из молдавской столицы он отправляется в 6:57 и прибывает в Одессу в 10:50. Таможенный контроль осуществляется только на железнодорожном вокзале Кишинева. Из Одессы состав отправляется в 18:45 и прибывает в столицу в 22:27.

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