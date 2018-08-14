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12:02 (мск), источник: Городской репортер

Студенты Ростовской области завоевали два золота в финале чемпионата WorldSkills

Студенты Ростовской области завоевали две золотые и одну серебряную медаль в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

В компетенции «Веб-дизайн» победил студент Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики Владислав Пахомов. Золотую медаль в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» вручили студенту Октябрьского аграрно-технологического техникума Алексею Кузнецову. Серебряную медаль в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» получил студент Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управлений Александр Сидоров.

«Отличные результаты донской команды — следствие системной работы по развитию движения “Молодые профессионалы” в регионе, — отметила министр общего и профессионального образования Лариса Балина. — Ребята — настоящая элита рабочих профессий, мы гордимся их достижениями и надеемся, что их победы станут трамплином в еще более успешное профессиональное будущее».

Напомним, национальный финал проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Студенты Ростовской области принимали участие в соревнованиях по шести компетенциям. Победители и призеры национального чемпионата войдут в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia.

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