Студенты Ростовской области завоевали два золота в финале чемпионата WorldSkills

В компетенции «Веб-дизайн» победил студент Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики Владислав Пахомов. Золотую медаль в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» вручили студенту Октябрьского аграрно-технологического техникума Алексею Кузнецову. Серебряную медаль в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» получил студент Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управлений Александр Сидоров.

«Отличные результаты донской команды — следствие системной работы по развитию движения “Молодые профессионалы” в регионе, — отметила министр общего и профессионального образования Лариса Балина. — Ребята — настоящая элита рабочих профессий, мы гордимся их достижениями и надеемся, что их победы станут трамплином в еще более успешное профессиональное будущее».