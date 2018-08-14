В столичном цирке откроется выставка динозавров
Перед входом в столичный цирк поселились динозавры. Грозный тираннозавр и
Перед входом в столичный цирк поселились динозавры. Грозный тираннозавр и
Впечатления замечательные, очень интересно, необычно и первое раз я такое вижу и внук тоже. Мне подружка сказала есть эти динозавры, а внук увидел по интернету.
Прохожие на динозавров реагируют живо, особенно дети.
Впечатления от внучки потому что она очень испугалась и даже видите прижалась ко мне. Там же написано, что открытие 17 числа, я говорю — «Ну Маша, как мы пойдём если ты уже здесь боишься», говорит: «Я знаю, что они игрушечные, но я все ровно боюсь».
Выставка динозавров в столичном цирке станет первой в своем роде. На ней будут представлены 20 представителей мезозойской эры.
Выставка динозавров откроется в цирке в пятницу и продлится до 1 декабря.