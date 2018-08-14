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11:50 (мск), источник: Publika.md

В столичном цирке откроется выставка динозавров

Перед входом в столичный цирк поселились динозавры. Грозный тираннозавр и добряк-бронтозавр приглашают кишиневцев на выставку, которая откроется в конце рабочий недели.

Впечатления замечательные, очень интересно, необычно и первое раз я такое вижу и внук тоже. Мне подружка сказала есть эти динозавры, а внук увидел по интернету.

Прохожие на динозавров реагируют живо, особенно дети.

Впечатления от внучки потому что она очень испугалась и даже видите прижалась ко мне. Там же написано, что открытие 17 числа, я говорю — «Ну Маша, как мы пойдём если ты уже здесь боишься», говорит: «Я знаю, что они игрушечные, но я все ровно боюсь».

Выставка динозавров в столичном цирке станет первой в своем роде. На ней будут представлены 20 представителей мезозойской эры.

Выставка динозавров откроется в цирке в пятницу и продлится до 1 декабря.

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