Обновленный 3D фонтан открыли в Евпатории

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«Фонтан на этом месте не работал более 30 лет. Нынешним летом началась его реконструкция и обновление. Строительство продолжалось чуть более месяца. На модернизацию объекта привлекли внебюджетные средства», — говорится в
Новый фонтан — светомузыкальный и проекционный, он способен визуализировать 3D картинки.
Это уже третий фонтан, открытый в Евпатории в 2018 году. Ранее город запустил объекты на набережной имени Терешковой и возле площади Моряков.