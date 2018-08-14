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11:51 (мск), источник: Интерфакс

Обновленный 3D фонтан открыли в Евпатории

Interfax-Russia.ru — Обновленный фонтан запустили на набережной имени Горького в Евпатории, он расположен возле стелы с горельефом известного писателя, сообщила пресс-служба администрации курортного города.

«Фонтан на этом месте не работал более 30 лет. Нынешним летом началась его реконструкция и обновление. Строительство продолжалось чуть более месяца. На модернизацию объекта привлекли внебюджетные средства», — говорится в пресс-релизе.

Новый фонтан — светомузыкальный и проекционный, он способен визуализировать 3D картинки.

Это уже третий фонтан, открытый в Евпатории в 2018 году. Ранее город запустил объекты на набережной имени Терешковой и возле площади Моряков.

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