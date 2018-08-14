О новшествах на уроках физкультуры рассказала советник министра образования РК

Источник: Kazinform

По ее словам на пресс-конференции в преддверии Студенческого чемпионата мира по футзалу, который пройдет в Алматы с 19 по 26 августа, на сегодня все образовательные учреждения развивают спортивные секции. В типовых учебных планах прописано 3 часа физкультуры в неделю.

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«Сейчас министр инициировал, чтобы 1/3 часть физкультуры была в виде соревнований. То есть, не только ученики проходили госстандарт, упражнения для физического развития, но и соревновательность. Школа сама вправе решить вместе с попечительским советом, какой вид спорта развивать. Если школе интересен футбол, есть такие возможности, то, пожалуйста. Если есть хоккей, то же самое, и так далее», — сказала Майраш Тайкенова.

Сейчас система образования направлена на то, чтобы школа сама могла определять интересные для себя спортивные направления.

«Более того, в колледжах активно развивается спорт, есть соревнования, своя футбольная лига. Развиваются шахматы, в Астане каждая школа открыла секции шахмат. Венцом развития студенческого спорта является Национальная студенческая лига (НСЛ) по футболу», — считает Майраш Тайкенова.

По ее словам, когда зарождалась НСЛ, ректоры вузов, министр призывали к тому, чтобы молодые люди активнее участвовали в соревнованиях под эгидой лиги, поскольку это организованное соревнование — на очень хороших полях, с хорошими тренерами.