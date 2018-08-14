Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
47-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз (фото)
Клинцевич высказался о провокации США с вооруженным эсминцем
Обворожительная Кейт Бланшетт снялась в чувственной фотосессии
«История меня оправдает»: он сделал Кубу единственной92 года назад родился Фидель Кастро
СМИ: Во Франции предсказали капитуляцию России, Китая и ЕС
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Напоминает бидоны из-под молока: как в России замораживают людей
Видео космонавта РФ стало популярно у иностранцев
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12:02 (мск), источник: Kazinform

О новшествах на уроках физкультуры рассказала советник министра образования РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Советник министра образования и науки РК Майраш Тайкенова высказалась о развитии студенческого спорта в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По ее словам на пресс-конференции в преддверии Студенческого чемпионата мира по футзалу, который пройдет в Алматы с 19 по 26 августа, на сегодня все образовательные учреждения развивают спортивные секции. В типовых учебных планах прописано 3 часа физкультуры в неделю.

Читайте также
Школьницам в Таджикистане запретили носить хиджабы и мини-юбки

«Сейчас министр инициировал, чтобы 1/3 часть физкультуры была в виде соревнований. То есть, не только ученики проходили госстандарт, упражнения для физического развития, но и соревновательность. Школа сама вправе решить вместе с попечительским советом, какой вид спорта развивать. Если школе интересен футбол, есть такие возможности, то, пожалуйста. Если есть хоккей, то же самое, и так далее», — сказала Майраш Тайкенова.

Сейчас система образования направлена на то, чтобы школа сама могла определять интересные для себя спортивные направления.

«Более того, в колледжах активно развивается спорт, есть соревнования, своя футбольная лига. Развиваются шахматы, в Астане каждая школа открыла секции шахмат. Венцом развития студенческого спорта является Национальная студенческая лига (НСЛ) по футболу», — считает Майраш Тайкенова.

По ее словам, когда зарождалась НСЛ, ректоры вузов, министр призывали к тому, чтобы молодые люди активнее участвовали в соревнованиях под эгидой лиги, поскольку это организованное соревнование — на очень хороших полях, с хорошими тренерами.

Касательно распределения грантов для обучения в спортивных вузах Майраш Тайкенова отметила, что на эти вопросы ответит вице-министр Асхат Аймагамбетов в Астане после совещания Правительства.

Все новости региона
 Сколько нефти дал Кашаган за 7 месяцев 2018 года
Сколько тезок проживает в Казахстане
CNN: разведка США узнала о реакции РФ на саммит Путина и Трампа
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Древние индейцы оказались заводчиками попугаев ара
Систему выборов в США смог взломать 11-летний школьник
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Opel Meriva: старый «Опель» борозды не портит Сегодня подержанный компактвэн Opel Meriva A продается по цене от 170 до 420 тысяч рублей. Насколько надежен этот автомобиль и какие у него есть слабые места?
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь