Массовый фестиваль вязания впервые пройдет в Астане

Фестиваль соберет под своей эгидой любителей вязания на спицах и крючком, в нем могут принять участие все желающие, как профессиональные мастера, так и те, кто только начинает увлекаться рукоделием. Для новичков будут проводиться бесплатные мастер-классы по вязанию, прядению и валянию шерсти.

Особенностью первого фестиваля вязания «Йога мозга XXI века» является участие в нем людей с ограниченными возможностями и психосоциальными расстройствами. Имея проблемы со здоровьем, они все же обучились вязанию и получили возможность зарабатывать деньги благодаря основательнице фестиваля вязания Рахиме Мукушевой. В ее мастерской Bergen на сегодняшний день работают 12 человек, из них 7 работников — из социально уязвимых слоев населения.

«Я обучаю людей вязанию. Это своего рода терапия, кому-то она помогает концентрироваться и справляться со своими проблемами и недугами, а для кого-то вязание — это единственный способ заработка. Благодаря поддержке акимата города Астаны мы получили возможность провести фестиваль вязания, где все желающие вне зависимости от возраста, состояния здоровья и профессии могут обучиться или совершенствовать свои навыки по вязанию», — отметила Рахима Мукушева.

Помимо массового вязания спицами и крючком для участников фестиваля предусмотрены занятия йогой для тела и самба-jumping, зона с гамаками для книгоманов и любителей селфи, различные конкурсы и концертная программа. Ведущими вечера будут известные шоумены Азамат и Антон.

Фестиваль «Йога мозга XXI века» подарит участникам возможность не только научиться вязанию, найти единомышленников, но и внести свой вклад в благотворительность. Все желающие смогут связать терапевтическую одежду для новорожденных, родившихся раньше срока, вместе с членами клуба «28 петель».