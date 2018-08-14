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12:03 (мск), источник: Kazinform

Массовый фестиваль вязания впервые пройдет в Астане


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 16 августа в Астане пройдет первый фестиваль вязания «Йога мозга XXI века». Мероприятие, организовываемое управлением культуры и спорта города Астаны, будет проходить в центральном городском парке с 13:00 до 20:00 в формате пикника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Фестиваль соберет под своей эгидой любителей вязания на спицах и крючком, в нем могут принять участие все желающие, как профессиональные мастера, так и те, кто только начинает увлекаться рукоделием. Для новичков будут проводиться бесплатные мастер-классы по вязанию, прядению и валянию шерсти.

Особенностью первого фестиваля вязания «Йога мозга XXI века» является участие в нем людей с ограниченными возможностями и психосоциальными расстройствами. Имея проблемы со здоровьем, они все же обучились вязанию и получили возможность зарабатывать деньги благодаря основательнице фестиваля вязания Рахиме Мукушевой. В ее мастерской Bergen на сегодняшний день работают 12 человек, из них 7 работников — из социально уязвимых слоев населения.

«Я обучаю людей вязанию. Это своего рода терапия, кому-то она помогает концентрироваться и справляться со своими проблемами и недугами, а для кого-то вязание — это единственный способ заработка. Благодаря поддержке акимата города Астаны мы получили возможность провести фестиваль вязания, где все желающие вне зависимости от возраста, состояния здоровья и профессии могут обучиться или совершенствовать свои навыки по вязанию», — отметила Рахима Мукушева.

Помимо массового вязания спицами и крючком для участников фестиваля предусмотрены занятия йогой для тела и самба-jumping, зона с гамаками для книгоманов и любителей селфи, различные конкурсы и концертная программа. Ведущими вечера будут известные шоумены Азамат и Антон.

Фестиваль «Йога мозга XXI века» подарит участникам возможность не только научиться вязанию, найти единомышленников, но и внести свой вклад в благотворительность. Все желающие смогут связать терапевтическую одежду для новорожденных, родившихся раньше срока, вместе с членами клуба «28 петель».

В течение дня, с 13:00 до 20:00 часов, на территории фестиваля будет открыта выставка и продажа социальных работ. Все желающие смогут приобрести кардиганы, сумки, мохеровые кофты ручной работы, выполненные работниками мастерской Bergen, а также другими мастерами.

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