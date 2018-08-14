Древние индейцы оказались заводчиками попугаев ара

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Алые ара (Ara macao cyanoptera) были важным элементом древних культур Мексики. Головные уборы, украшенные перьями ара, были знаками высокого статуса среди индейцев майя, индейцы изображали ара на керамике и фресках, вырезали на каменных плитах, а метафорические социальные маркеры перьев ара до сих пор встречаются у амазонских индейцев бороро.

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Археологи находили сотни скелетов ара при раскопках на юго-западе США и северо-западе Мексики, в тысяче километров от ареала их обитания. На территорию Мексики из Южной Америки привозили какао, медные колокола, морские раковины, но перевозка взрослых птиц или яиц на такие расстояния очень трудна. Авторы новой статьи предположили, что существовали центры разведения ара в самой Мексике.

Дуглас Кеннетт (Douglas J. Kennett) из Государственного университета Пенсильвании и его коллеги изучили образцы митохондриальной ДНК из 17 древних скелетов ара из каньона Чако и в одном из районов Нью-Мексико. С помощью радиоуглеродного датирования ученые определили возраст скелетов, который оказался от 900 до 1200 годов нашей эры. Авторы получили из костных тканей полные митохондриальные последовательности для ара из пяти разных мест. Генетическое разнообразие оказалось низким, все образцы принадлежали к одной гаплогруппе — Haplo6.

Наблюдаемое небольшое генетическое разнообразие вряд ли может быть связано со случайной выборкой птиц, привозимых из мест обитания, поскольку найденная гаплогруппа встречается редко (одна из 28 встречающихся гаплогрупп) и только у диких ара на юге Мексики и в Гватемале, а перелетный образ жизни исключает существование изолированных популяций попугаев. Скорее, эти ара были потомками небольшого числа птиц, которых жители разводили в неволе на протяжении столетий.

Это первые доказательства разведения ара в неволе до 1250−1450 годов, когда центром из разведения стал Пакиме, располагавшийся на северо-западу от каньона Чако.

Эти самые ранние свидетельства разведения попугаев в неволе, но других животных индейцы разводили уже давно. Например, майя разводили домашних собак, торговали ими и использовали в ритуалах.