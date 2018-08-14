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11:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Важнейший автобус Владивостока обманул людей на два часа

Новым местом проведения рейдов с участием сотрудников управления транспорта администрации города стала остановка «Диомид», сообщили DEITA. RU в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Целью проверки было выяснить, как в вечернее время работают автобусы маршрута № 55. Выявлено два нарушения — несоблюдение водителями расписания движения и курение одного из них в салоне автобуса.

«Наши специалисты зафиксировали, что последний автобус 12 августа ушел с 55-го маршрута в 20 часов 42 минуты, хотя должен был работать до 23 часов, — рассказал начальник управления транспорта мэрии Сергей Цыбулин. — Таким образом, мы убедились, что жалобы, которые неоднократно поступали в наш адрес на этот маршрут, обоснованы, и мы готовы принять меры. Автотранспортное предприятие обязано оплатить штрафы, а в случае повторных обращений рассмотрим вопрос о расторжении с ней договорных обязательств».

Михаил Грач.

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