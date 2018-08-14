«Натали турс» приостановила свою деятельность
Петербургская туристическая компания «Натали турс» приостановила свою деятельность.
Петербургская туристическая компания «Натали турс» приостановила свою деятельность.
Соответствующее объявление размещено на официальном сайте компании.
После официального объявления о прекращении туристической деятельности крупнейшего туроператора его клиенты смогут претендовать на выплату возмещения в пределах страховой суммы. Ответственность «Натали Турс» застрахована в «Ингосстрахе».
Другое дело, что несостоявшиеся туристы получат далеко не полные суммы затрат. Деятельность юридического лица «Панорама Тур», через которого туроператор в основном осуществлял деятельность, была застрахована всего на 50 млн рублей, а общая стоимость проданных туров приближается к 1,2 млрд руб.