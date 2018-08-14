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11:38 (мск), источник: Фонтанка

«Натали турс» приостановила свою деятельность

Петербургская туристическая компания «Натали турс» приостановила свою деятельность.

Соответствующее объявление размещено на официальном сайте компании.

После официального объявления о прекращении туристической деятельности крупнейшего туроператора его клиенты смогут претендовать на выплату возмещения в пределах страховой суммы. Ответственность «Натали Турс» застрахована в «Ингосстрахе».

Другое дело, что несостоявшиеся туристы получат далеко не полные суммы затрат. Деятельность юридического лица «Панорама Тур», через которого туроператор в основном осуществлял деятельность, была застрахована всего на 50 млн рублей, а общая стоимость проданных туров приближается к 1,2 млрд руб.

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