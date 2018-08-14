Часть Симферополя осталась без света

Так, из-за капремонта без света до 17.00 находятся жители улиц Титова (четная нумерация домов №№ 10−14, 14а, 47), Дачная (№ 10), Фруктовая (№ 27 и № 29).

Кроме того, до вечера вторника будет отсутствовать энергоснабжение на улицах Оленчука (нечетная нумерация № 1−5), Центральная (нечетная нумерация № 17−45, четная нумерация № 20−48), Малосадовая (№ 1−12), а также на переулке Центральном (№ 35). Здесь энергетики производят замену электроопор.