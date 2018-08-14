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12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Санкт-Петербург вошел в престижный рейтинг The Economist лучших городов мира

Возглавила ТОП Вена.

Известный британский журнал The Economist составил рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. В ТОП Global Liveability Ranking 2018 вошли всего два российских города — Санкт-Петербург и Москва.

Как пояснили составители рейтинга, в него вошли крупнейшие города, где, по опросам жителей, лучше всего жить. Агентством Economist Intelligence Unit учитывались такие сферы, как образование, здравоохранение, культурное развитие городов.

Global Globalability Index 2018 возглавила Вена (Австрия), на втором месте прошлогодний лидер — австралийский Мельбурн, «бронза» у японской Осаки. Также в ТОП вошли: Калгари, Сидней, Ванкувер, Токио и Копенгаген.

Москва заняла в рейтинге 68 строчку, Северная столица — на 70-м месте.

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