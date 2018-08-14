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13:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Браконьеров будут штрафовать на миллион рублей: в Новосибирской области с 1 сентября начнется охотничий сезон

Путевки охотники могут оформить через портал госуслуг.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-центре КП-Новосибирск прошел круглый стол, посвященный предстоящему охотничьему сезону. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Петр Гога рассказал, что ждет охотников.

— Охотничий сезон начнется с 1 сентября: на водоплавующую и боровую дичь (кроме глухаря) он продлится до 15 ноября, на тетерева — до 31 декабря, — объяснил Петр Гога. — Охота на глухаря будет разрешена с 1 октября до 31 декабря.

Как и в прошлом году, путевку можно оформить через портал госуслуг, при этом указав МФЦ, где получить ее вам будет удобнее всего.

А вот новшество этого года — ужесточение наказания за браконьерство.

— Согласно статье 258 УК РФ, если ущерб крупный (от 40 тысяч рублей), то виновному грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо до 2 лет лишения свободы, — рассказал Петр Гога. — За особо крупный ущерб — штраф от 500 тысяч до миллиона рублей либо от 3 до 5 лет лишения свободы.

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