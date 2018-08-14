Омская мэрия считает, что пешеходы на велодорожке правы

Источник: Om1.ru

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня, 14 августа, в пресс-центре «МКР-Медиа» прошла пресс-конференция на тему «Вело- и мототранспорт в городе: проблемы и пути решения».

На ней присутствовал замдиректора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта омской мэрии Максим Зимин. Именно к нему журналисты обратились с вопросом о том, собирается ли администрация города что-то делать с омичами, которые упорно ходят по велодорожке от ул. Рождественского до «Зеленого острова», невзирая на гоняющих здесь же велосипедистов.

Ну, там, во-первых, знаки стоят, что это велодорожка. Мы идем — она разграничена, есть предупреждение, что тут может появиться велосипедист, мы же все прекрасно это понимаем. Но люди гуляют, мы же тоже не можем их как-то ограничить от этого. Но дело, я считаю, в культуре езды. Вчера я прошелся по «Зеленому острову». Людей очень много гуляло, но люди в основном гуляют по верху, а велосипедисты едут по нижней части велосипедной дорожки. Разграничить всех все равно мы никак не можем. Тут только наша культура вождения играет роль. Если мы говорим здесь, что люди пьяными ездят на велосипеде — трудно им объяснять, наверное, как надо себя вести. Максим Зимин замдиректора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта омской мэрии

Представителя администрации все-таки попытались убедить ответить на вопрос, на чьей он стороне: кто прав, велосипедисты или пешеходы? Разумеется, имелось в виду, когда речь идет именно о велодорожке, не об обычном тротуаре.

Главная новость по теме Омская велодорожка за миллионы рублей стирается, рассыпается и превращается в парковку Максим Зимин:

— Трудно сказать, кто прав. Правы, наверное, и те, кто гуляют. Мы же не можем запретить людям гулять и отдыхать. Но опять же, мы хотим, чтобы велосипедисты ездили не по дорогам массового пользования, безопасность прежде всего.

Зимин отметил, что в Омске очень мало рекреационных зон, потому неудивительно, что омичи выходят гулять на велодорожку.

Также к чиновнику мэрии обратилась представительница велоклуба «Цепная реакция». «Местами велодорожка заменяет тротуар. Делая такие велодорожки (которые не вело- и не пеше-), вы сталкиваете две группы и конфликты будут неизбежны», — заметила она.

Максим Зимин:

— Я с вами совершенно согласен. Это первая велодорожка. Первый блин, как всегда, комом. На следующий раз уже с учетом проектирования и замечаний от омичей будем все смотреть.

Увы, это не первая в мире велодорожка, поэтому кажется странным, что в проекте (напомним еще раз, за 10 миллионов) не смогли учесть таких простых вещей. На вопрос, собираются ли многострадальную дорожку по омским набережным переделывать, Зимин ответил, что «надо смотреть».

Максим Зимин: