Деми Ловато после больницы отправилась в реабилитационный центр

Источник: AFP 2018

Как сообщает портал E! News, выписанная из госпиталя Сидарс-Синай артистка уже начала прохождение программы реабилитации и сфокусирована на преодолении зависимости, психическом здоровье и благополучии.

По сообщениям анонимного источника, семья ограничила все нежелательные контакты Деми Ловато с внешним миром, а все концерты певицы в этом году отменены.

Инсайдер также рассказал, что Деми чувствует себя намного лучше и начала одобрять действия врачей после того, как поняла, что ее жизнь была в серьезной опасности.