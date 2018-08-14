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11:54 (мск), источник: Газета.Ру

Деми Ловато после больницы отправилась в реабилитационный центр

Певица Деми Ловато, госпитализированная в конце июля с предполагаемой передозировкой наркотиков, на несколько месяцев отправилась в чикагский реабилитационный центр.

Источник: AFP 2018

Как сообщает портал E! News, выписанная из госпиталя Сидарс-Синай артистка уже начала прохождение программы реабилитации и сфокусирована на преодолении зависимости, психическом здоровье и благополучии.

По сообщениям анонимного источника, семья ограничила все нежелательные контакты Деми Ловато с внешним миром, а все концерты певицы в этом году отменены.

Инсайдер также рассказал, что Деми чувствует себя намного лучше и начала одобрять действия врачей после того, как поняла, что ее жизнь была в серьезной опасности.

Американскую актрису и певицу Деми Ловато выписали из больницы в Лос-Анджелесе 7 июля. Причиной госпитализации стала предполагаемая передозировка наркотиков, что Ловато косвенно подтвердила в своем инстаграме.

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