Деми Ловато после больницы отправилась в реабилитационный центр
Певица Деми Ловато, госпитализированная в конце июля с предполагаемой передозировкой наркотиков, на несколько месяцев отправилась в чикагский реабилитационный центр.
Певица Деми Ловато, госпитализированная в конце июля с предполагаемой передозировкой наркотиков, на несколько месяцев отправилась в чикагский реабилитационный центр.
Как сообщает портал E! News, выписанная из госпиталя
Инсайдер также рассказал, что Деми чувствует себя намного лучше и начала одобрять действия врачей после того, как поняла, что ее жизнь была в серьезной опасности.
Американскую актрису и певицу Деми Ловато выписали из больницы в