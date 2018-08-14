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12:52 (мск), источник: БЕЛТА

Собрать ребенка в школу стоит от Br147 до Br900 — МАРТ

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собрать ребенка в школу стоит в этом году стоит от Br147 до Br900, сообщила сегодня журналистам начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Брезовская Виолетта, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«Товары для школьников предлагаются в широком диапазоне цен в зависимости от состава сырья, модели и других характеристик и с учетом финансовых возможностей и личных предпочтений. В 2018 году оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, галантерейные товары (ранец, сумка), школьные письменные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям школьников младших классов от Br145 до Br750, для старших классов — от Br214 до Br900», — рассказала Виолетта Брезовская.

В Беларуси к новому учебному году пройдет более 600 школьных базаров и ярмарок. Товары школьного ассортимента продают около 6 тыс. торговых объектов. Для удобства покупателей в магазинах выделены отдельные места для школьных товаров, оформлены уголки первоклассников.

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