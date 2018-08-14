Собрать ребенка в школу стоит от Br147 до Br900 — МАРТ

«Товары для школьников предлагаются в широком диапазоне цен в зависимости от состава сырья, модели и других характеристик и с учетом финансовых возможностей и личных предпочтений. В 2018 году оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, галантерейные товары (ранец, сумка), школьные письменные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям школьников младших классов от Br145 до Br750, для старших классов — от Br214 до Br900», — рассказала Виолетта Брезовская.