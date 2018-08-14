Ветер на Южном Урале усилится до 25 м/с
Ожидаются грозы, очень сильные дожди и град.
Ожидаются грозы, очень сильные дожди и град.
Во второй половине дня и вечером 14 августа, ночью и днем 15-го в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный — шквалистое усиление ветра при грозах достигнет 25 м/с, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным синоптиков, в минувшие сутки перепад ночной и дневной температур в Челябинской области составил 15 градусов: днем было 26−32, ночью — 11−17 градусов.
В предстоящие двое суток температурные скачки продолжатся, при этом среднесуточная температура будет постепенно снижаться от 18−24 градусов в понедельник, 13 августа, до 15−20 в четверг, 16-го.