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11:58 (мск), источник: dostup1.ru

Ветер на Южном Урале усилится до 25 м/с

Ожидаются грозы, очень сильные дожди и град.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Во второй половине дня и вечером 14 августа, ночью и днем 15-го в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный — шквалистое усиление ветра при грозах достигнет 25 м/с, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным синоптиков, в минувшие сутки перепад ночной и дневной температур в Челябинской области составил 15 градусов: днем было 26−32, ночью — 11−17 градусов.

В предстоящие двое суток температурные скачки продолжатся, при этом среднесуточная температура будет постепенно снижаться от 18−24 градусов в понедельник, 13 августа, до 15−20 в четверг, 16-го.

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