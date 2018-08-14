В Омске каждый третий велосипедист ездит пьяным
И зачастую без адекватной защиты, а порой и без шлема.
И зачастую без адекватной защиты, а порой и без шлема.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня, 14 августа, в
Велосипедисты с машинами сталкиваются гораздо реже, обычно они налетают на пешехода или врезаются в
«Каждый третий — сейчас это выпивший велосипедист. Наказания как такового нет за это. В темное время суток они едут без фонарей, катафотов, опознавательных знаков. Их очень тяжело увидеть в сумерки», — посетовал доктор.
Он пояснил, что чаще всего упавшие с велосипеда люди получают ссадины на лице и перелом позвоночника, потому что не умеют группироваться при падении. А если человек едет еще и без шлема — практически в 100% случаев у него будет сотрясение мозга.
«У велосипедистов зачастую неадекватная экипировка и чаще всего даже шлема нет. Спортсмены знают ПДД, а те, кто просто так катаются — выезжают на проезжую часть и становятся мишенью», — прокомментировал Гранковский.
Как пояснил начальник ГИБДД по г. Омску Андрей Миллер, в ПДД написано, что велосипедом нельзя управлять в пьяном виде. Однако если водитель мотоцикла или мопеда может лишиться прав за пьяную езду, то велосипедиста просто оштрафуют на 1000 рублей — и то, только в том случае, если он попадется инспектору ГИБДД, ведь тротуары или набережные они не патрулируют.