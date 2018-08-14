В Омске каждый третий велосипедист ездит пьяным

Источник: Om1.ru

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня, 14 августа, в пресс-центре «МКР-Медиа» прошла пресс-конференция на тему «Вело- и мототранспорт в городе: проблемы и пути решения».

Врач-травматолог «ГКБ № 1 им. Кабанова А. Н» Илья Гранковский рассказал, что в ДТП мотоциклисты в обмундировании чаще всего отделываются переломами голени, предплечья, плеча. Если кто-то попал в аварию на мотоцикле без защиты — вероятен летальный исход.

Велосипедисты с машинами сталкиваются гораздо реже, обычно они налетают на пешехода или врезаются в какое-нибудь препятствие.

«Каждый третий — сейчас это выпивший велосипедист. Наказания как такового нет за это. В темное время суток они едут без фонарей, катафотов, опознавательных знаков. Их очень тяжело увидеть в сумерки», — посетовал доктор.

Он пояснил, что чаще всего упавшие с велосипеда люди получают ссадины на лице и перелом позвоночника, потому что не умеют группироваться при падении. А если человек едет еще и без шлема — практически в 100% случаев у него будет сотрясение мозга.

«У велосипедистов зачастую неадекватная экипировка и чаще всего даже шлема нет. Спортсмены знают ПДД, а те, кто просто так катаются — выезжают на проезжую часть и становятся мишенью», — прокомментировал Гранковский.