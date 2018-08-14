В Омске начались однодневные отключения воды

Следующие отключения запланированы на четверг, 16 августа. Так, с 10 до 19 часов не будет воды в доме по ул. 10 лет Октября, 194. На это время для жильцов организуют подвоз питьевой воды. А с 10 до 20 часов воду отключат в домах по адресам: ул. Взлетная, 7, 7а, 7б; ул. Туполева, 5а, 5б; а также в детском саду «Карандаш» по ул. Туполева, 5 В. В обоих случаях специалисты «Омскводоканала» произведут замену задвижек.

В пятницу, 17 августа, без воды останется жилой дом по ул. 2 Любинская, 2а. Холодное водоснабжение отключат с 10 до 20 часов для переврезки водопровода.

Затем, на время дезинфекции водопровода по улице Зеленый остров, холодную воду отключат с 9 до 20 часов во вторник, 21 августа, по адресам: ул. Старозагородная роща, 8, 8а, 10, 10/1; ул. 1 Затонская, 1/1, ул. 2 Затонская, 8, 19.