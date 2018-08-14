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12:00 (мск), источник: СуперОмск

В Омске начались однодневные отключения воды

«Омскводоканал» сообщил о предстоящих в ближайшую неделю плановых отключениях холодной воды в домах омичей. Воду периодически будут отключать в домах, возле которых проводятся ремонтные работы на водопроводе. Первые такие отключения прошли 13 августа.

Следующие отключения запланированы на четверг, 16 августа. Так, с 10 до 19 часов не будет воды в доме по ул. 10 лет Октября, 194. На это время для жильцов организуют подвоз питьевой воды. А с 10 до 20 часов воду отключат в домах по адресам: ул. Взлетная, 7, 7а, 7б; ул. Туполева, 5а, 5б; а также в детском саду «Карандаш» по ул. Туполева, 5 В. В обоих случаях специалисты «Омскводоканала» произведут замену задвижек.

В пятницу, 17 августа, без воды останется жилой дом по ул. 2 Любинская, 2а. Холодное водоснабжение отключат с 10 до 20 часов для переврезки водопровода.

Затем, на время дезинфекции водопровода по улице Зеленый остров, холодную воду отключат с 9 до 20 часов во вторник, 21 августа, по адресам: ул. Старозагородная роща, 8, 8а, 10, 10/1; ул. 1 Затонская, 1/1, ул. 2 Затонская, 8, 19.

В этот же день на время ремонта подающего трубопровода с 9:30 до 15 часов отключат воду в домах по адресам: ул. Пригородная, 15, 17, 19, 21. На это время у дома по Пригородной, 17/1 установят машину с питьевой водой.

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