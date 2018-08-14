В Ташкенте временно закрыли часть улицы Фуркат

Tashkent City — крупнейший в столице проект, строительство с привлечением зарубежных инвесторов рассчитано на ближайшие 4 года. МДЦ будет располагаться в центре города и включит в себя конгресс-холл с гостиницей и жилыми зданиями, а также подземные парковки, детский сад, школы, СПА-центры, торговый и финансовый центры.