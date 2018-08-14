В Ташкенте временно закрыли часть улицы Фуркат
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Ташкенте с 12:00 до 17:00 перекрыли часть улицы Фуркута от съезда на Бунёдкор до заезда на улицу Навои, сообщает портал «Новости Узбекистана».
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Ташкенте с 12:00 до 17:00 перекрыли часть улицы Фуркута от съезда на Бунёдкор до заезда на улицу Навои, сообщает портал «Новости Узбекистана».
Это верхний путь вдоль строящегося Международного делового центра Tashkent City, там проводят
Tashkent City — крупнейший в столице проект, строительство с привлечением зарубежных инвесторов рассчитано на ближайшие 4 года. МДЦ будет располагаться в центре города и включит в себя
Также там планируется построить пешеходную улицу, которая будет окружена малоэтажными зданиями. Сердцем проекта станет зеленый парк, его откроют не только для резидентов Tashkent city, но и для всех жителей и гостей Ташкента.