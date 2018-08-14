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12:54 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте временно закрыли часть улицы Фуркат

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Ташкенте с 12:00 до 17:00 перекрыли часть улицы Фуркута от съезда на Бунёдкор до заезда на улицу Навои, сообщает портал «Новости Узбекистана».

Это верхний путь вдоль строящегося Международного делового центра Tashkent City, там проводят ремонтно-дорожные работы.

Tashkent City — крупнейший в столице проект, строительство с привлечением зарубежных инвесторов рассчитано на ближайшие 4 года. МДЦ будет располагаться в центре города и включит в себя конгресс-холл с гостиницей и жилыми зданиями, а также подземные парковки, детский сад, школы, СПА-центры, торговый и финансовый центры.

Также там планируется построить пешеходную улицу, которая будет окружена малоэтажными зданиями. Сердцем проекта станет зеленый парк, его откроют не только для резидентов Tashkent city, но и для всех жителей и гостей Ташкента.

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