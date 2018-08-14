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13:03 (мск), источник: БЕЛТА

Единые торговые надбавки и наценки предлагается установить в столовых школ и вузов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единые торговые надбавки и наценки предлагается установить в столовых школ и вузов, сообщила сегодня журналистам начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые подходы прописаны в инструкции о порядке формирования цен на продукцию общественного питания в учреждениях образования. Если документ будет согласован, то новые правила вступят в силу не позже 27 августа текущего года.

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«Порядок формирования цен на продукцию общественного питания устанавливает единые торговые надбавки и наценки в целом по республике и распространяется не только на учреждения общего среднего образования, но и на прочие учреждения образования. Предельные максимальные торговые надбавки включают в себя оптовые надбавки, что исключает возможность необоснованного завышения цен на сырье при приобретении продукции через оптовое звено», — пояснила Виолетта Брезовская.

Например, в учреждениях общего среднего образования предлагается установить максимальную торговую надбавку на уровне 20%, максимальную наценку общественного питания — 40%. Такой уровень предлагается именно для учреждений общего среднего образования, для других учреждений предусмотрен иной порядок, добавила представитель МАРТ.

По словам представителя МАРТ, установление единой максимальной наценки в школах независимо от источника финансирования позволит обеспечить единую стоимость питания учащихся как за счет бюджета, так и за счет средств родителей. При этом планируется установить отдельный уровень предельных наценок к розничным ценам на сырье для приготовления хлеба, булочек и кондитерских изделий.

Как сообщалось ранее, Министерству антимонопольного регулирования и торговли в этом году передали полномочия по регулированию цен и наценок на продукцию общепита в учреждениях образования. Раньше это было в компетенции облисполкомов и Мингорисполкома. Причиной принятия такого решения стало выявление многочисленных нарушений порядка формирования цен на продукцию общепита в учреждениях образования, а также необходимость закрепления четких норм для сокращения числа поставщиков-посредников продуктов питания, поясняли БЕЛТА в МАРТ.

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