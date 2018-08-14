Ремонт улицы Ленина в Красноярске продолжается. Перекрывают финишный участок
Перекрытие будет действовать с завтрашнего дня, 15 августа, до 21:00 24 августа.
Перекрытие будет действовать с завтрашнего дня, 15 августа, до 21:00 24 августа.
Завтра, 15 августа, на десять дней перекроют для транспорта последний неотремонтированный отрезок улицы Ленина. Об этом сообщили в мэрии.
С 23:00 центральную улицу закроют на участке от Декабристов до Профсоюзов. Перекрытие продлится до 21:00 24 августа. При этом сквозное движение по перекресткам разрешается.
Ко Дню города, 25 августа, в центре Красноярска планируют обновить асфальт на всех запланированных участках. На улице Ленина уже заменили бетонные бордюры на гранитные, подрядчик заканчивает укладывать асфальт на участке от улицы Вейнбаума до Диктатуры Пролетариата.