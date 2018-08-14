Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ротшильд предсказал конец существующего мира
В Италии вместе с автомобилями рухнул мост (фото)
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
14:41 (мск), источник: Newslab.ru

Ремонт улицы Ленина в Красноярске продолжается. Перекрывают финишный участок

Перекрытие будет действовать с завтрашнего дня, 15 августа, до 21:00 24 августа.

Завтра, 15 августа, на десять дней перекроют для транспорта последний неотремонтированный отрезок улицы Ленина. Об этом сообщили в мэрии.

С 23:00 центральную улицу закроют на участке от Декабристов до Профсоюзов. Перекрытие продлится до 21:00 24 августа. При этом сквозное движение по перекресткам разрешается.

Ко Дню города, 25 августа, в центре Красноярска планируют обновить асфальт на всех запланированных участках. На улице Ленина уже заменили бетонные бордюры на гранитные, подрядчик заканчивает укладывать асфальт на участке от улицы Вейнбаума до Диктатуры Пролетариата.

Все новости региона
 Руководство «Столбов» решило вопрос о платном входе в заповедник
Ремонт улицы Ленина в Красноярске продолжается. Перекрывают финишный...
Десятки людей погибли в результате обрушения моста близ Генуи
«За Ленина, за Сталина»: как на Украине хранят портреты вождей
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
Глубоко под землей. Как выглядит самое жуткое место в Париже
«Сколько жен у Кадырова»: о чем спрашивают туристы в Грозном
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
За здоровьем и за праздником: куда поехать в России в бархатный сезон
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь