«Местные употребляют мало, но туристы отрываются на полную»

Конечно, самая горячая тема для всех критиков Голландии — марихуана. Она была легализована как попытка побороть героиновую проблему 70-х за счет декриминализации наркотрафика и превращения его в подконтрольный бизнес. Сегодня это означает, что трава выращивается с соблюдением ГОСТов и продается официально в кофешопах (Do you want to pay with a card, sir? — «Оплатите картой, сэр?»). Естественно, с продаж перечисляется налог, а в клубах никто не будет искать марихуану у вас по карманам.