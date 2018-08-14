Располневшую Лану Дель Рей не узнали в Италии: фото в купальнике и не только
33-летняя певица Лана Дель Рей засветила округлые формы во время своего отпуска. Немногие
33-летняя певица Лана Дель Рей засветила округлые формы во время своего отпуска. Немногие
Лана Дель Рей уже давно не появлялась на публике. Последний ее светский выход, который мы помним, состоялся осенью прошлого года. Певица появилась на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2017 в Лондоне в роскошном платье с цветочным принтом. За это время многое изменилось (в особенности фигура Ланы). На днях папарацци сфотографировали артистку на отдыхе в Италии. И немногие
Лана, мягко говоря, поправилась. Вероятно, она не отказывает себе в итальянской пасте, пицце и прочих «вредителях» фигуры. Даже цельный купальник и платье свободного кроя не могли певице скрыть недостатки тела. Хотя, кажется, Лана вовсе не стесняется своих пышных форм.
Кстати, зимой Лане Дель Рей угрожала опасность. Полиция Орландо задержала мужчину, угрожавшего украсть певицу прямо во время ее концерта возле центра Amway. У преступника был билет на выступление и нож. О своих намерениях он рассказал в соцсетях.