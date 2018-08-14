Около 178 тыс. детей в Беларуси получат матпомощь на подготовку к школе

Согласно подпрограмме «Семья и детство» государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь», семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется единовременная материальная помощь для подготовки к новому учебному году.

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На каждого учащегося предусмотрена помощь в размере до 30% бюджета прожиточного минимума (с 1 августа 2018 года БПМ равен Br213,67). Местные советы депутатов сами определяют конкретные суммы — в зависимости от финансовых возможностей региона.

Кроме того, малообеспеченным семьям помогут подготовить детей к школе через выделение единовременного или ежемесячного социальных пособий. Такая помощь предоставляется на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. В каждом случае районная комиссия индивидуально подходит к жизненной ситуации в отдельной семье и определяет конкретный размер выплаты.

За единовременной материальной помощью и по вопросу оказания государственной адресной социальной помощи обращаться нужно в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства.