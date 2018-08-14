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13:37 (мск), источник: БЕЛТА

Около 178 тыс. детей в Беларуси получат матпомощь на подготовку к школе

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 178 тыс. детей белорусских семей получат материальную помощь от государства на подготовку к школе, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Согласно подпрограмме «Семья и детство» государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь», семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется единовременная материальная помощь для подготовки к новому учебному году.

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На каждого учащегося предусмотрена помощь в размере до 30% бюджета прожиточного минимума (с 1 августа 2018 года БПМ равен Br213,67). Местные советы депутатов сами определяют конкретные суммы — в зависимости от финансовых возможностей региона.

Кроме того, малообеспеченным семьям помогут подготовить детей к школе через выделение единовременного или ежемесячного социальных пособий. Такая помощь предоставляется на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей. В каждом случае районная комиссия индивидуально подходит к жизненной ситуации в отдельной семье и определяет конкретный размер выплаты.

За единовременной материальной помощью и по вопросу оказания государственной адресной социальной помощи обращаться нужно в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства.

Также территориальные центры социального обслуживания оказывают гуманитарную и благотворительную помощь, во всех регионах страны проводятся благотворительные акции и марафоны по сбору школьных принадлежностей, одежды, обуви и денежных средств. Присоединяются и некоторые предприятия, организации, которые выделяют матпомощь сотрудникам на подготовку детей к учебному году согласно коллективному договору или иным локальным актам. -0-

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