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14:42 (мск), источник: Newslab.ru

Руководство «Столбов» решило вопрос о платном входе в заповедник

Через 1,5 года «Столбы» поменяют статус и станут национальным парком.

Вход в красноярский заповедник «Столбы» останется бесплатным. Об этом сегодня рассказали представители заповедника на встрече с журналистами.

6 августа стало известно, что красноярские «Столбы» переведут в статус национального парка. Как пояснили представители заповедника, переход в новый статус совершится не раньше 2020 года.

Изменение статуса позволит узаконить существующую деятельность администрации, а также дает возможность легального посещения заповедной зоны.

При этом природоохранное законодательство только ужесточится — на территории нельзя будет возводить дома или иные строения. Для транспорта закроют проезд от Турбазы до кордона Лалетино по выходным и в праздничные дни, от Лалетино и до Перевала сможет проехать только спецтранспорт.

Также представители «Столбов» проанонсировали появление экотропы между «Бобровым Логом» и смотровой площадкой. Кроме того, в сентябре администрация подаст документы на включение заповедника во Всемирный фонд наследия ЮНЕСКО.

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 Руководство «Столбов» решило вопрос о платном входе в заповедник
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