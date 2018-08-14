Руководство «Столбов» решило вопрос о платном входе в заповедник

Вход в красноярский заповедник «Столбы» останется бесплатным. Об этом сегодня рассказали представители заповедника на встрече с журналистами.

6 августа стало известно, что красноярские «Столбы» переведут в статус национального парка. Как пояснили представители заповедника, переход в новый статус совершится не раньше 2020 года.

Изменение статуса позволит узаконить существующую деятельность администрации, а также дает возможность легального посещения заповедной зоны.

При этом природоохранное законодательство только ужесточится — на территории нельзя будет возводить дома или иные строения. Для транспорта закроют проезд от Турбазы до кордона Лалетино по выходным и в праздничные дни, от Лалетино и до Перевала сможет проехать только спецтранспорт.