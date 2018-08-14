Ушел из жизни ветеран волгоградского футбола Евгений Митин

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Евгений Митин родился 18 ноября 1948 года. Молодым и подающим надежды футболистом попал в дубль волгоградского «Трактора». Но, к сожалению, после сезона 1969 года «Трактор» как профессиональный коллектив перестал выступать в чемпионате СССР.

Митина пригласили в «Сталь», которая в 1970 году получила право выступить по мастерам. В 1971 году Митин дебютировал на уровне чемпионата страны и провел за «Сталь» 26 матчей и забил 2 гола. В следующем году он уже выступал за «Баррикады», куда его пригласил легендарный тренер Александр Кузьмич Абрамов. 29 игр и 1 гол за «Баррикады», затем последовало возвращение в «Сталь», которая продолжила выступления в чемпионате области.

Отыграв за сталепрокатчиков три года и выиграв три чемпионата подряд, Митин принял приглашение волжского «Торпедо» и снова оказался в «профессиональном» футболе. К слову, на тот момент в Волжском уже несколько лет как не было команды на уровне чемпионата СССР. В созданное «Торпедо» Евгений был приглашен как лидер команды, став ее первым капитаном. За два сезона в «Торпедо» Митин провел 56 матчей и забил в них 1 гол.

Затем Евгений вернулся в «Баррикады», но уже в областную команду, стал с ней два раза чемпионом Волгоградской области, после чего перешел в городищенскую «Звезду», за которую долго играл, а затем и работал в Городище. Со «Звездой» Митин выиграл еще 5 титулов чемпиона области и вместе с Вячеславом Смирновым стал соавтором регионального рекорда по количеству титулов в областном чемпионате.