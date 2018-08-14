Горожан позвали на 2 бесплатные экскурсии по Воронежу
Мероприятия пройдут в пятницу, 17 августа.
Мероприятия пройдут в пятницу, 17 августа.
Воронежцев позвали на две бесплатные экскурсии, которые пройдут в 18:00 в пятницу, 17 августа. Их проведут сотрудники
Горожанам предложили посетить одну из экскурсий: обзорную или тематическую. Обзорная начнется около памятника Военному почтальону. Экскурсия «Старинный Воронеж, часть 2» начнется на остановке «Работница», а закончится на остановке «Манежная». Воронежцы пройдут по старинному предместью Акатово.
Чтобы посетить одно из мероприятий, нужно записаться по телефону: 228 75 00.