Горожан позвали на 2 бесплатные экскурсии по Воронежу

Воронежцев позвали на две бесплатные экскурсии, которые пройдут в 18:00 в пятницу, 17 августа. Их проведут сотрудники туристско-информационного центра Воронежа.

Горожанам предложили посетить одну из экскурсий: обзорную или тематическую. Обзорная начнется около памятника Военному почтальону. Экскурсия «Старинный Воронеж, часть 2» начнется на остановке «Работница», а закончится на остановке «Манежная». Воронежцы пройдут по старинному предместью Акатово.