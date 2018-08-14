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12:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Горожан позвали на 2 бесплатные экскурсии по Воронежу

Мероприятия пройдут в пятницу, 17 августа.

Воронежцев позвали на две бесплатные экскурсии, которые пройдут в 18:00 в пятницу, 17 августа. Их проведут сотрудники туристско-информационного центра Воронежа.

Горожанам предложили посетить одну из экскурсий: обзорную или тематическую. Обзорная начнется около памятника Военному почтальону. Экскурсия «Старинный Воронеж, часть 2» начнется на остановке «Работница», а закончится на остановке «Манежная». Воронежцы пройдут по старинному предместью Акатово.

Чтобы посетить одно из мероприятий, нужно записаться по телефону: 228 75 00.

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