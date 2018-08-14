Фестиваль «Пластилиновый дождь» все-таки состоится

Объявление об отмене фестиваля вызвало бурную реакцию зрителей и дошло до главы региона Дмитрия Азарова, рассказывают в театре. Врио губернатора заявил, что «Пластилиновый дождь» стал визитной карточкой области, и поддержал мероприятие.

В этом году фестиваль пройдет в новом формате. Зрителей ждут пять вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами и артистами оригинального жанра. Открытие будет приурочено ко Дню государственного флага России и пройдет 22 августа.

Программы фестиваля еще нет, заявки принимают в сжатые сроки — до 17-го августа. Для максимально быстрой обработки советуют писать напрямую кураторам направлений: Анастасии Шадриной (театр), Вере Шадриной (танцы) и Денису Рыбакову, Melomania.samara@gmail.com (музыка).