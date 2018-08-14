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13:14 (мск), источник: Volga News

Фестиваль «Пластилиновый дождь» все-таки состоится

Несмотря на объявленную ранее отмену, фестиваль «Пластилиновый дождь» — 2018 все-таки состоится, сообщают организаторы. Форум пройдет в Струковском саду по вечерам с 22 по 26 августа.

Объявление об отмене фестиваля вызвало бурную реакцию зрителей и дошло до главы региона Дмитрия Азарова, рассказывают в театре. Врио губернатора заявил, что «Пластилиновый дождь» стал визитной карточкой области, и поддержал мероприятие.

В этом году фестиваль пройдет в новом формате. Зрителей ждут пять вечеров с уличными театрами, музыкальными коллективами и артистами оригинального жанра. Открытие будет приурочено ко Дню государственного флага России и пройдет 22 августа.

Программы фестиваля еще нет, заявки принимают в сжатые сроки — до 17-го августа. Для максимально быстрой обработки советуют писать напрямую кураторам направлений: Анастасии Шадриной (театр), Вере Шадриной (танцы) и Денису Рыбакову, Melomania.samara@gmail.com (музыка).

Традиционной ярмарки хендмейда в этом году не будет.

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