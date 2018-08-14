Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Фото внуков Ирины Понаровской растрогали пользователей Сети
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Обворожительная Кейт Бланшетт снялась в чувственной фотосессии
Самый сладкий СпасКакой мед нужен верующим
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Сделана в СССР: Миле Кунис — 35
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
11 идей для дачного участка, которые легко повторить
Как выглядит ландшафтный дизайн от народа (фото)
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
13:31 (мск), источник: Российская газета

Земфира запишет первый за пять лет новый альбом

Земфира сыграла схожую программу и на фестивале Live Fest Summer — 11 августа в Сочи. И сделала там, на Красной Поляне, на высоте 1600 метров над уровнем моря, сенсационное заявление о том, что это ее «последний концерт в обозримом будущем»…

А уже 14 августа певица сообщила в социальных сетях: «Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю». И это хорошая новость для поклонников.

Надо добавить, что новые песни у Земфиры начали писаться еще раньше, просто певица не торопила события. Ведь работает она как всегда основательно, не спеша, и никуда себя не торопя. В том числе и в своей домашней студии в центре столицы, неподалеку от Москва-реки. Где есть и клавишные, и гитара, и синтезатор, и ударные. Но Земфира всегда была убежденной перфекционисткой и выпускала диски только тогда, когда они ее полностью устраивали.

Певица всегда была радушна и эмоциональна на концертах. Но во время сетов на «Пикнике «Афиши» и Live Fest Summer было заметно, что в этот раз она и сама получает особенное удовольствие от исполняемых ныне композиций — Земфира пританцовывала в такт, улыбалась и много перемещалась по сцене. Очевидно, радуясь и песням, и новому звучанию, и своей частично изменившейся музыкальной команде.

Нынешняя ее музыка — актуальная и свежая по звуку. Плотная, динамичная, тщательно выверенная — под нее можно и танцевать, и просто вслушиваться в мелодии, тексты и ощущать новые радости «невыносимой легкости бытия», как сказал бы чешский писатель Милан Кундера.

Именно с нынешним концертным составом музыкантов — гитаристом Дмитрием Емельяновым и клавишиком Стивеном Уэстоном (отвечающим, естественно, и за все электронные ритмы) Земфира сейчас и записывает новый альбом. Парни действительно молодцы и большие профи (Емельянов — вообще нарасхват: в начале года выпустил мини-альбом «Мальчик» с группой «Обе две»).

Но сколько времени продлится запись и в самом деле невозможно предположить. Сессия может и затянуться, что, впрочем, только на благо итоговому материалу. Однажды Земфира, например, провела большую студийную сессию с Муджусом, и часть песен по свидетельству друзей-музыкантов уже были отрепетированы и почти готовы к сведению и релизу, но затем материал ей разонравился, и от него было решено отказаться. Схожим образом вначале плодотворно начиналось, но затем было прекращено сотрудничество с Корнеем.

А после выхода на DVD фильма-концерта «Зеленый театр в Земфире» уже буквально на следующий день весь тираж был отозван — певице не понравилось, как была сделана обложка. Чуть позже, когда оформление переделали, DVD поступил в продажу и был быстро распродан, являясь ныне коллекционной редкостью.

Кстати.

Предыдущий альбом Земфиры «Жить в твоей голове» вышел 5 лет назад.

 Лавров назвал главную проблему США в Сирии
Названа дата выхода загадочного смартфона Xiaomi на Snapdragon 845
Эрдоган объявил о бойкоте Турцией электроники из США
Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против РФ
Лайма Вайкуле рассказала, при каких условиях поедет в Крым
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Росгидромет собрался повысить доверие россиян к прогнозам погоды
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
АВТОВАЗ показал, какими стали новые «Гранты» Премьерный показ автомобилей широкой публике состоится в конце августа на Московском международном автосалоне
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
Тест: что вы знаете о самой страшной больнице Москвы?
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стало известно, как Степаненко и Петросян будут делить имущество
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь