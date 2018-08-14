Земфира запишет первый за пять лет новый альбом

А уже 14 августа певица сообщила в социальных сетях: «Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю». И это хорошая новость для поклонников.

Надо добавить, что новые песни у Земфиры начали писаться еще раньше, просто певица не торопила события. Ведь работает она как всегда основательно, не спеша, и никуда себя не торопя. В том числе и в своей домашней студии в центре столицы, неподалеку от Москва-реки. Где есть и клавишные, и гитара, и синтезатор, и ударные. Но Земфира всегда была убежденной перфекционисткой и выпускала диски только тогда, когда они ее полностью устраивали.

Певица всегда была радушна и эмоциональна на концертах. Но во время сетов на «Пикнике «Афиши» и Live Fest Summer было заметно, что в этот раз она и сама получает особенное удовольствие от исполняемых ныне композиций — Земфира пританцовывала в такт, улыбалась и много перемещалась по сцене. Очевидно, радуясь и песням, и новому звучанию, и своей частично изменившейся музыкальной команде.

Нынешняя ее музыка — актуальная и свежая по звуку. Плотная, динамичная, тщательно выверенная — под нее можно и танцевать, и просто вслушиваться в мелодии, тексты и ощущать новые радости «невыносимой легкости бытия», как сказал бы чешский писатель Милан Кундера.

Именно с нынешним концертным составом музыкантов — гитаристом Дмитрием Емельяновым и клавишиком Стивеном Уэстоном (отвечающим, естественно, и за все электронные ритмы) Земфира сейчас и записывает новый альбом. Парни действительно молодцы и большие профи (Емельянов — вообще нарасхват: в начале года выпустил мини-альбом «Мальчик» с группой «Обе две»).

Но сколько времени продлится запись и в самом деле невозможно предположить. Сессия может и затянуться, что, впрочем, только на благо итоговому материалу. Однажды Земфира, например, провела большую студийную сессию с Муджусом, и часть песен по свидетельству друзей-музыкантов уже были отрепетированы и почти готовы к сведению и релизу, но затем материал ей разонравился, и от него было решено отказаться. Схожим образом вначале плодотворно начиналось, но затем было прекращено сотрудничество с Корнеем.

А после выхода на DVD фильма-концерта «Зеленый театр в Земфире» уже буквально на следующий день весь тираж был отозван — певице не понравилось, как была сделана обложка. Чуть позже, когда оформление переделали, DVD поступил в продажу и был быстро распродан, являясь ныне коллекционной редкостью.

Кстати.