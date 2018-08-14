На Южном Урале зафиксирован случай заражения энцефалитом от козьего молока

По данным на 10 августа, в Челябинской области зафиксировано 36 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 28 — боррелиозом — один случай инфицирования энцефалитом связан с употреблением сырого козьего молока, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

В медицинские организации обратилось 15,7 тыс. пострадавших от укуса клещей, в том числе 3,7 тыс. детей, за последнюю неделю — 410 пострадавших. За аналогичный период 2017 года пострадало 19 тыс. человек, из них 4,3 тыс. детей. Госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции 210 человек, в том числе 25 детей.