Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
Екатерина Климова удивила поклонников снимком дочки
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Обворожительная Кейт Бланшетт снялась в чувственной фотосессии
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе
Найдены кинокадры, на которых Мэрилин Монро впервые обнажилась
Вы знаете только одну из двух правд: Тетя Соколовского о разводе
Пушков советует Вайкуле петь в кафе и на пляжах
Валерия и Пригожин побывали в конном походе на Кавказе
Ирина Шейк в мини-платье из «металла» зажгла на Ибице
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Россиянам запретили держать дома больше двух кошек
9 любопытных фактов о дачах: фото и видео
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
13:03 (мск), источник: РИА Новости

В Москве и области в среду объявили «желтый» уровень погодной опасности

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 15 августа, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра, дождя и высокой пожароопасности.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 78% 758 мм рт. ст. 3 м/с

«Степень интенсивности опасных явлений: “желтый” — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Москве будет облачная погода с прояснениями, во второй половине дня ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха составит 27−29 градусов.

Все новости региона
 Горе-пушка: Украина создала нового 'конкурента' российской артиллерии
Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская
CNN: разведка США узнала о реакции РФ на саммит Путина и Трампа
Чем для России обернется заморозка США расчетов в долларах
В Таиланде салон красоты заклеил женщине глаза суперклеем
Кассир банка по ошибке выдала безработному 400 тысяч рублей
Победа над макаронами: проблема Фейнмана решена спустя полвека
Подводные снимки фридайверов стали искусством
Назван способ борьбы с неизлечимым раком
Спорт
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве Московский "Спартак" примет на своем поле греческий ПАОК в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Hi-Tech
Ракеты будущего встали на вооружение Турции Первая партия уникального оружия готова к использованию.
Авто
Opel Meriva: старый «Опель» борозды не портит Сегодня подержанный компактвэн Opel Meriva A продается по цене от 170 до 420 тысяч рублей. Насколько надежен этот автомобиль и какие у него есть слабые места?
Кино
81-летняя Немоляева с сыном и Табаков-мл. снимаются вместе Актеры заняты в многосерийной лирической комедии «Остановка запрещена», которую покажет «Первый канал»
Недвижимость
Стало известно, как поделят имущество Степаненко и Петросян
Пожар уничтожил знаменитую старинную церковь в Карелии (фото и видео)
Стоит как надо: почему не падает Пизанская башня
9 любопытных фактов о дачах
Леди
7 членов королевских семей, которые одеваются лучше Меган Маркл Мы нашли девушек голубых кровей, у которых жене принца Гарри стоило бы поучиться.
Дети
47-летняя Кудрявцева стала мамой во второй раз Телеведущая родила девочку.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь