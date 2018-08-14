В Москве и области в среду объявили «желтый» уровень погодной опасности
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 15 августа, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 15 августа, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
«Степень интенсивности опасных явлений: “желтый” — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в Москве будет облачная погода с прояснениями, во второй половине дня ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха составит 27−29 градусов.