Лайма Вайкуле выдвинула условия для поездки в Крым

Источник: РИА Новости

По словам Вайкуле, в этом случае она готова выступить в Крыму даже бесплатно.

На прошлой неделе на пресс-конференции перед концертом в Одессе артистку спросили, собирается ли она в Крым. На это Вайкуле ответила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено. Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

Заявление артистки вызвало неоднозначную реакцию в России. Многих пользователей сети возмутили слова певицы, которая стала популярна именно в СССР и до сих пор собирает залы именно на постсоветском пространстве. Сенатор Алексей Пушков вообще назвал ее заявление ахинеей и посоветовал ей не ездить с концертами по России, а «петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы». В то же время певец Юрий Лоза напомнил, что Вайкуле является гражданкой Латвии, поэтому ей необходимо сохранять хорошие отношения с властями.

Сама певица заявила латвийским журналистам, что шокирована реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме.

Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор. Лайма Вайкуле