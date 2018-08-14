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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Лайма Вайкуле выдвинула условия для поездки в Крым

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле сообщила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: РИА Новости
По словам Вайкуле, в этом случае она готова выступить в Крыму даже бесплатно.
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На прошлой неделе на пресс-конференции перед концертом в Одессе артистку спросили, собирается ли она в Крым. На это Вайкуле ответила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено. Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

Заявление артистки вызвало неоднозначную реакцию в России. Многих пользователей сети возмутили слова певицы, которая стала популярна именно в СССР и до сих пор собирает залы именно на постсоветском пространстве. Сенатор Алексей Пушков вообще назвал ее заявление ахинеей и посоветовал ей не ездить с концертами по России, а «петь в кафе на полупустых пляжах Юрмалы». В то же время певец Юрий Лоза напомнил, что Вайкуле является гражданкой Латвии, поэтому ей необходимо сохранять хорошие отношения с властями.

Сама певица заявила латвийским журналистам, что шокирована реакцией, которую вызвали ее высказывания о Крыме.

Я даже не представляла, что люди такие звери. Скажу откровенно. Может быть, потому, что я никогда не смотрю телевизор.
Лайма Вайкуле

Крым стал российским регионом в результате референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. В ответ ряд стран Запада ввели против Москвы ограничительные меры.

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