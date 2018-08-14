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13:13 (мск), источник: ИА Башинформ

На территории Уфы начались массовые проверки водителей на штрафы

На территории Уфы 14 августа началась профилактическая операция «Должник». Она продлится до 23 декабря. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, основная цель мероприятия — напомнить нарушителям о необходимости своевременно оплачивать наложенные штрафы.

Источник: Башинформ

За неуплату административного штрафа в течение 60 дней в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

При оплате штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от суммы штрафа.

«В период операции сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей на наличие имеющихся задолженностей», — пояснили в ведомстве.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции или на сайте gosuslugi.ru.

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