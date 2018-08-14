На территории Уфы начались массовые проверки водителей на штрафы
На территории Уфы 14 августа началась профилактическая операция «Должник». Она продлится до 23 декабря. По информации
На территории Уфы 14 августа началась профилактическая операция «Должник». Она продлится до 23 декабря. По информации
За неуплату административного штрафа в течение 60 дней в отношении граждан составляется административный материал по статье «уклонение от исполнения административного наказания». Статья предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
При оплате штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения постановления о его назначении гражданину предоставляется возможность оплатить 50% от суммы штрафа.
«В период операции сотрудники ГИБДД будут проводить массовые проверки водителей на наличие имеющихся задолженностей», — пояснили в ведомстве.
Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции или на сайте gosuslugi.ru.