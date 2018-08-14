Росгидромет собрался повысить доверие россиян к прогнозам погоды

Источник: Reuters

Согласно документу, подписанному 6 августа (имеется в распоряжении «Интерфакса»), сейчас только 60% россиян доверяют прогнозам погоды. Этот показатель рассчитывается исходя из опросов «Левада-Центра» по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью.

В Росгидромете планируют, что уже по итогам этого года этот показатель вырастет на 5%, к 2020 году — на 10%.

При этом объективная статистика точности прогнозов тоже должна вырасти. Росгидромет намерен уменьшить почти на треть (на 30%) число неоправдавшихся прогнозов опасных метеоявлений. Кроме того, в ведомстве за два года планируют увеличить «дальность» прогноза для административных центров России с текущих шести до восьми-девяти дней. Это станет возможным благодаря «новым технологиям прогнозирования», отмечается в документе.