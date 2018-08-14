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13:13 (мск), источник: Интерфакс

Росгидромет собрался повысить доверие россиян к прогнозам погоды

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU — Доверие граждан России к прогнозам погоды, которые готовит Росгидромет, должно вырасти к 2020 году на 10%, следует из «дорожной карты» по повышению эффективности работы ведомства.

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Источник: Reuters

Согласно документу, подписанному 6 августа (имеется в распоряжении «Интерфакса»), сейчас только 60% россиян доверяют прогнозам погоды. Этот показатель рассчитывается исходя из опросов «Левада-Центра» по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью.

В Росгидромете планируют, что уже по итогам этого года этот показатель вырастет на 5%, к 2020 году — на 10%.

При этом объективная статистика точности прогнозов тоже должна вырасти. Росгидромет намерен уменьшить почти на треть (на 30%) число неоправдавшихся прогнозов опасных метеоявлений. Кроме того, в ведомстве за два года планируют увеличить «дальность» прогноза для административных центров России с текущих шести до восьми-девяти дней. Это станет возможным благодаря «новым технологиям прогнозирования», отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что в московский Мировой метеорологический центр был закуплен новый суперкомпьютер пиковой производительностью почти 1,3 петафлопса. Кроме того, менее мощные машины появились в Новосибирске и Хабаровске. Московский компьютер начал работу, на него начали поэтапно переносить текущие вычисления прогнозов погоды.

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