16 ответов на самые популярные вопросы по участию в программе «7−20−25»

Во-первых, согласно официальному тексту программы, желающие получить квадратные метры по новой ипотеке должны подпадать под четыре основных критерия. Претендент обязан быть гражданином РК и без жилья. Исключением являются комнаты в общежитиях менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи и жилые дома в аварийном состоянии. Также потенциальный участник должен работать, и у него не должно быть долгов по ипотечным займам.

Между тем у казахстанцев возникли сопутствующие вопросы. Наиболее часто задаваемые сформировала и опубликовала дочерняя компания Нацбанка РК — оператор программы «Баспана». МИА «Казинформ» на основе их подготовило обзор вопросов и ответов, касающихся участия в программе.



Вопрос № 1: Можно ли получить заем по программе без официальных источников доходов?

Ответ: Нельзя, так как заявитель считается неплатежеспособным.

Вопрос № 2: Какой размер зарплаты (дохода) нужен для получения займа?

Ответ: Минимальный уровень дохода в программе не прописывается. Все, что нужно заемщику — подтвердить доходы, достаточные для выплаты займа. Если дохода недостаточно, то можно привлечь созаемщика.

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Вопрос № 3: Могут ли быть созаемщиками близкие родственники, а также супруг или супруга?

Ответ: Могут.

Вопрос № 4: Можно ли привлечь созаемщика, у которого есть в собственности жилье?

Ответ: К созаемщикам программа требований не предъявляет. Их устанавливают банки, выдающие ипотеку по «7−20−25», самостоятельно.

Вопрос № 5: Можно ли участвовать в программе, если есть непогашенный ипотечный займ?

Ответ: Нельзя.

Вопрос № 6: Можно ли самому быть созаемщиком по другому ипотечному займу?

Ответ: Нельзя, так как созаемщик наравне с заемщиком считается должником по займу.

Вопрос № 7: До какого возраста можно подавать заявки на участие в программе?

Ответ: Ограничений по возрасту в программе нет.

Вопрос № 8: Учитывается ли при выдаче кредита по программе срок до наступления пенсионного возраста заемщика?

Ответ: Такая зависимость программой не устанавливается. Срок займа определяет заемщик по согласованию с банком.

Вопрос № 9: Могут ли участвовать в Программе госслужащие, военнослужащие, инвалиды, многодетные семьи? Есть ли для них льготы?

Ответ: В программе могут участвовать все граждане Казахстана. Правила для всех едины и поэтому нет никаких льгот.

Вопрос № 10: В течение какого периода у заемщика не должно быть в собственности жилья?

Ответ: Главное, чтобы жилья не было на момент подачи заявки.

Вопрос № 11: Можно ли участвовать в программе, если у супруга или супруги есть жилье в собственности?

Ответ: Можно, требование по отсутствию жилья относится только к заемщику.

Вопрос № 12: Можно ли получить заем, если есть общее жилье с супругом или супругой?

Ответ: Нельзя.

Вопрос № 13: Можно ли стать участником программы, если имеется жилье в общей долевой собственности?

Ответ: Можно, так как доля в собственности не является отдельным объектом жилой недвижимости.

Вопрос № 14: Можно ли участвовать в программе, если есть земельный участок?

Ответ: Сам по себе земельный участок без жилого строения не является жильем, в связи с чем лицо, имеющее такой земельный участок, может участвовать в программе.

Вопрос № 15: Можно ли получить заем, если уже заключил договор аренды жилья с правом выкупа?

Ответ: Можно, если на момент обращения в банк арендное жилье не перешло в собственность заемщика.

Вопрос № 16: Можно ли внести первоначальный взнос больше чем 20%?

Ответ: Нет, первоначальный взнос в размере 20% является фиксированным и оплачивается единовременно до получения займа. Если Вы имеете больше средств для внесения первоначального взноса, можно воспользоваться другими ипотечными продуктами, предусматривающими возможность внесения большего первоначального взноса.