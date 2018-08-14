16 ответов на самые популярные вопросы по участию в программе «7−20−25»

Во-первых, согласно официальному тексту программы, желающие получить квадратные метры по новой ипотеке должны подпадать под четыре основных критерия. Претендент обязан быть гражданином РК и без жилья. Исключением являются комнаты в общежитиях менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи и жилые дома в аварийном состоянии. Также потенциальный участник должен работать, и у него не должно быть долгов по ипотечным займам.
Между тем у казахстанцев возникли сопутствующие вопросы. Наиболее часто задаваемые сформировала и опубликовала дочерняя компания Нацбанка РК — оператор программы «Баспана». МИА «Казинформ» на основе их подготовило обзор вопросов и ответов, касающихся участия в программе.
Вопрос № 1: Можно ли получить заем по программе без официальных источников доходов?
Ответ: Нельзя, так как заявитель считается неплатежеспособным.
Вопрос № 2: Какой размер зарплаты (дохода) нужен для получения займа?
Ответ: Минимальный уровень дохода в программе не прописывается. Все, что нужно заемщику — подтвердить доходы, достаточные для выплаты займа. Если дохода недостаточно, то можно привлечь созаемщика.
Вопрос № 3: Могут ли быть созаемщиками близкие родственники, а также супруг или супруга?
Вопрос № 4: Можно ли привлечь созаемщика, у которого есть в собственности жилье?
Ответ: К созаемщикам программа требований не предъявляет. Их устанавливают банки, выдающие ипотеку по «7−20−25», самостоятельно.
Вопрос № 5: Можно ли участвовать в программе, если есть непогашенный ипотечный займ?
Вопрос № 6: Можно ли самому быть созаемщиком по другому ипотечному займу?
Ответ: Нельзя, так как созаемщик наравне с заемщиком считается должником по займу.
Вопрос № 7: До какого возраста можно подавать заявки на участие в программе?
Ответ: Ограничений по возрасту в программе нет.
Вопрос № 8: Учитывается ли при выдаче кредита по программе срок до наступления пенсионного возраста заемщика?
Ответ: Такая зависимость программой не устанавливается. Срок займа определяет заемщик по согласованию с банком.
Вопрос № 9: Могут ли участвовать в Программе госслужащие, военнослужащие, инвалиды, многодетные семьи? Есть ли для них льготы?
Ответ: В программе могут участвовать все граждане Казахстана. Правила для всех едины и поэтому нет никаких льгот.
Вопрос № 10: В течение какого периода у заемщика не должно быть в собственности жилья?
Ответ: Главное, чтобы жилья не было на момент подачи заявки.
Вопрос № 11: Можно ли участвовать в программе, если у супруга или супруги есть жилье в собственности?
Ответ: Можно, требование по отсутствию жилья относится только к заемщику.
Вопрос № 12: Можно ли получить заем, если есть общее жилье с супругом или супругой?
Вопрос № 13: Можно ли стать участником программы, если имеется жилье в общей долевой собственности?
Ответ: Можно, так как доля в собственности не является отдельным объектом жилой недвижимости.
Вопрос № 14: Можно ли участвовать в программе, если есть земельный участок?
Ответ: Сам по себе земельный участок без жилого строения не является жильем, в связи с чем лицо, имеющее такой земельный участок, может участвовать в программе.
Вопрос № 15: Можно ли получить заем, если уже заключил договор аренды жилья с правом выкупа?
Ответ: Можно, если на момент обращения в банк арендное жилье не перешло в собственность заемщика.
Вопрос № 16: Можно ли внести первоначальный взнос больше чем 20%?
Ответ: Нет, первоначальный взнос в размере 20% является фиксированным и оплачивается единовременно до получения займа. Если Вы имеете больше средств для внесения первоначального взноса, можно воспользоваться другими ипотечными продуктами, предусматривающими возможность внесения большего первоначального взноса.
Ранее Казинформ публиковал инструкцию того, как приобрести жилье по новой ипотечной программе «7−20−25».