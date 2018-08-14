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14:46 (мск), источник: Publika.md

На Филиппинах на камеру сняли «призрак пешехода»

На Филиппинах на запись камеры наблюдения на дороге попался призрак пешехода. Об этом сообщает Корреспондент.

На кадрах видно, как прозрачная черная фигура появляется на тротуаре и идет по «зебре» сквозь поток машин. Судя по всему, никто из водителей не заметил тень, иначе избежать аварии не удалось бы, передает Корреспондент.

Издание сообщает, что местные жители не раз видели черную фигуру возле этого места. Некоторые считают, что призрак мужчины может быть обиженным на это место или его работников.

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