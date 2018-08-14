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13:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Опера «Царская невеста» прозвучит в музее «Тальцы» в Иркутске

Настоящий сюрприз, уникальный по масштабу и исполнению, ждет иркутян уже в предстоящие выходные.

В этот раз такой подарок горожанам подготовили Иркутская областная филармония и музей «Тальцы», продолжающие радовать нас новыми интересными проектами. Только представьте… классическая история о великой любви 16 века в естественных декорациях деревянного зодчества под открытым небом. Непередаваемая атмосфера эпохи Ивана Грозного и опричников. Гостей окружит естественная историческая обстановка. Прямо на них будет смотреть Спасская башня Илимского острога, слева гостиный двор, справа караульная изба.

Каждая деталь продумана до мелочей: учли даже заход солнца и время наступления сумерек. Так, например, Иван Грозный будет смотреть невест, когда только начнет темнеть, а сцена сумасшествия Марфы будет уже в полной окружающей сцену тьме. Владимир Тихонов — директор музея, обещает, что будет «жутко». У зрителей от такого зрелища явно побегут мурашки.

Опера «Царская невеста» в 4 действиях Н. А. Римского — Корсакова осталась почти без изменений. В либретто И. Ф. Тюменева вошли многие стихи драмы. Для того чтобы дать жизнь постановке были приглашены солисты из разных уголков мира, в том числе из Сербии и Германии. Главным участником станет и камерный хор Губернаторского симфонического оркестра. Всего в постановке задействовано около 200 человек. И это не считая костюмеров, декораторов, реквизиторов, художников по свету и многих других специалистов, благодаря которым сказка станет былью. Руководителем проекта является главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш, а художником постановки выступил известный иркутский сценограф Александр Плинт.

С завтрашнего дня начнется подготовка к спектаклю, уже сегодня ведутся начальные работы. Репетиции идут полным ходом, последняя состоится 17 августа накануне события. В этот раз оперу увидят 880 человек. Кстати, билеты раскупили за два дня, организаторы в шутку говорят, что рекламу пришлось снимать сразу же. Теперь все ждут хорошую погоду, в случае дождя оперу могут перенести, но только один раз. Вспоминают, как это было с «Лебединым озером»: шли сильные дожди, а в день Х выглянуло солнце.

— Постановку охраняет какая-то мистическая сила, — шутит министр культуры и архивов иркутской области Ольга Стасюлевич. — Нет никаких сомнений в том, что вариант Натальи Печерской — режиссера, ждет успех, и опера будет воспринята иркутскими зрителями на ура!

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