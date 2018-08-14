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13:29 (мск), источник: ИА REGNUM

«Жестоко карать»: директор Эрмитажа о вандалах на Медном всаднике

Союз музеев России и Михаил Пиотровский считают, что государство «слишком мягко» относиться к такому хулиганству.

Союз музеев России призвал к более жестким мерам по отношению к вандалам, покусившимся на памятники истории и культуры. Заявление Союза подписал его президент, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Союз решил выступить в связи с тем, что на днях молодые люди в Петербурге забрались на памятник Петру I на Сенатской площади и попытались установить там мангла. Фотографии происшествия появились в сети. Как сообщили ИА REGNUM реставраторы, Медный всадник не пострадал, нарушителям вменили статью за хулиганство и оштрафовали.

По мнению Союза музеев России, в последние годы в стране сложилась «крайне тревожная ситуация с преступным отношением наших сограждан к памятникам культуры».

Во многом это является результатом того, что к памятникам культуры начинают относиться как к объектам бытового развлечения, в качестве примера можно привести руферов, лазающих по крышам исторических зданий, и постоянную застройку Дворцовой площади, превращающая её в полосу препятствий для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Циничность посягательства на скульптуру Этьена Фальконе заключается еще и в том, что помимо высочайшей художественной ценности, этот памятник является одним из символов как Санкт-Петербурга, так и всей страны. Не напугало вандалов и то, что Медный всадник находится рядом с особо охраняемыми объектами государственной власти.
Михаил Пиотровский

Они отмечают, что музейное сообщество с помощью самых разных образовательных программ пытается научить сограждан верному отношению к своей истории и культуре, но «восполнить зияющие проблемы в воспитании удается далеко не всегда».

«Как ни печально это говорить, но, на мой взгляд, государство слишком мягко относится к подобным актам вандализма и наказание за осквернение, повреждение или уничтожение памятников культуры должно быть резко ужесточено, а государственная охрана этих памятников должна быть усилена», — полагает директор Государственного Эрмитажа.

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