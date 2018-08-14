Найдены самые красивые книжные магазины мира
Они расположились на старых биржах, в заброшенных оперных театрах или романтичных домиках на островах.
Они расположились на старых биржах, в заброшенных оперных театрах или романтичных домиках на островах.
El Ateneo Grand Splendid, Буэнос-Айрес
Один из самых потрясающих книжных магазинов мира расположен в здании старого оперного театра 1919 года. Привлекающее толпы посетителей оригинальное оформление здесь сохранено и тщательно отреставрировано. В магазин приходят как в музей.
Книжный здесь открыли в 2000 году. Его купол украшен фресками в итальянском стиле. На полках ждут покупателей не менее 120 тысяч книг, а на старой сцене работает кафе.
Libreria Acqua Alta, Венеция
Магазин на улице Calle Lunga Santa Maria Formosa в Венеции был основан Луиджи Фриццо в 2004 году. Попасть в книжный можно на гондоле или лодке.
Книги украшают внешнюю стену дома, создавая яркое панно. Ступеньки тоже сделаны из книг. Хозяин магазина любит сам встречать гостей. В доме, кроме него, обитают несколько кошек.
Livraria Lello, Порту
Один из старейших книжных магазинов Португалии с красивым готическим фасадом был открыт в 1906 году братьями Хосе и Антонио Лелло.
Интерьер книжного поражает извилистыми лестницами, витражами и сложной резьбой по дереву. Существует версия, что Livraria Lello послужила источником вдохновения для Джоан Роулинг во время работы над «Гарри Поттером». Раньше писательница преподавала английский язык в этом районе и была постоянным клиентом магазина, часто останавливаясь здесь, чтобы выпить кофе на втором этаже.
The Last Bookstore, Лос-Анджелес
Огромный книжный магазин открылся в Калифорнии в 2000 году.
Высокие потолки и гигантские колонны производят впечатление на посетителей. На полках магазина хранятся более чем 250 000 новых и подержанных книг, десятки тысяч виниловых пластинок, комиксов и графических романов.
В Last Bookstore проводятся регулярные литературные и музыкальные события.
Waterstone's Bradford Wool Exchange, Брэдфорд
Этот английский книжный магазин расположился в огромном здании XIX века.
Дом в стиле викторианской готики вплоть до 1960-х годов использовался для торговли шерстью. Он может похвастаться впечатляющими колоннами, арочным потолком, поддерживаемым деревянными балками, и другими оригинальными особенностями.
Кроме книг, в магазине продают кофе и пирожные.
Puro Verso, Монтевидео
Это заведение в столице Уругвая сочетает в себе книжный магазин, музыкальный магазин и ресторан.
Он расположен в красивом здании в стиле
Магазин был построен в начале ХХ века для торговли оптикой. В 1999 году этот бизнес закрылся, и магазин преобразовали в рай для читателей.
Atlantis Books, Санторини
Самый романтичный греческий остров может похвастать не менее романтичным книжным магазином.
Он был основан в 2004 году друзьями из Кипра, США и Великобритании. Они обнаружили, что в этом районе нет ни одного магазина, продающего книги.
В книжном можно найти литературу на самых разных языках, ведь Санторини облюбовали туристы со всего мира. Здесь также проходят кинопоказы, танцевальные вечеринки, публичные чтения и другие культурные мероприятия.
Maison Assouline, Лондон
Дорогой книжный магазин в центре столицы Великобритании оформлен в стиле начала ХХ века. Высокие потолки, деревянные панели, серебро и хрусталь — все говорит о роскоши и аристократизме.
Здание было спроектировано в 1922 году Эдвином Лаченсом, крупнейшим архитектором британского неоклассицизма.
На первом этаже продаются книги и различные безделушки. Кафе предлагает выбор французских блюд, чаев, вина, шампанского и коктейлей. На верхнем этаже хранится коллекция антиквариата.
Shakespeare and Co, Париж
В тени
Книжный частенько становился приютом для бедных писателей, которым не было где остановиться на ночь. По этому же адресу регистрировались некоторые литературные периодические издания.
Да и сегодня между книжными полками можно увидеть несколько кроватей. Попавшие в затруднительное положение гости могут здесь отдохнуть.
Librería El Péndulo, Мехико
Стеллажи в два этажа хранят огромное количество книг на испанском и английском языках. К сокровищам ведут красивые витые лестницы, на которых любят фотографироваться туристы.
В книжном магазине проходят музыкальные выступления, стендапы комиков, поэтические чтения.
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