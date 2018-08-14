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14:13 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Найдены самые красивые книжные магазины мира

Они расположились на старых биржах, в заброшенных оперных театрах или романтичных домиках на островах.

El Ateneo Grand Splendid, Буэнос-Айрес

Один из самых потрясающих книжных магазинов мира расположен в здании старого оперного театра 1919 года. Привлекающее толпы посетителей оригинальное оформление здесь сохранено и тщательно отреставрировано. В магазин приходят как в музей.

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Книжный здесь открыли в 2000 году. Его купол украшен фресками в итальянском стиле. На полках ждут покупателей не менее 120 тысяч книг, а на старой сцене работает кафе.

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Libreria Acqua Alta, Венеция

Магазин на улице Calle Lunga Santa Maria Formosa в Венеции был основан Луиджи Фриццо в 2004 году. Попасть в книжный можно на гондоле или лодке.

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Книги украшают внешнюю стену дома, создавая яркое панно. Ступеньки тоже сделаны из книг. Хозяин магазина любит сам встречать гостей. В доме, кроме него, обитают несколько кошек.

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Livraria Lello, Порту

Один из старейших книжных магазинов Португалии с красивым готическим фасадом был открыт в 1906 году братьями Хосе и Антонио Лелло.

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Интерьер книжного поражает извилистыми лестницами, витражами и сложной резьбой по дереву. Существует версия, что Livraria Lello послужила источником вдохновения для Джоан Роулинг во время работы над «Гарри Поттером». Раньше писательница преподавала английский язык в этом районе и была постоянным клиентом магазина, часто останавливаясь здесь, чтобы выпить кофе на втором этаже.

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The Last Bookstore, Лос-Анджелес

Огромный книжный магазин открылся в Калифорнии в 2000 году.

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Высокие потолки и гигантские колонны производят впечатление на посетителей. На полках магазина хранятся более чем 250 000 новых и подержанных книг, десятки тысяч виниловых пластинок, комиксов и графических романов.

В Last Bookstore проводятся регулярные литературные и музыкальные события.

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Waterstone's Bradford Wool Exchange, Брэдфорд

Этот английский книжный магазин расположился в огромном здании XIX века.

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Дом в стиле викторианской готики вплоть до 1960-х годов использовался для торговли шерстью. Он может похвастаться впечатляющими колоннами, арочным потолком, поддерживаемым деревянными балками, и другими оригинальными особенностями.

Кроме книг, в магазине продают кофе и пирожные.

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Puro Verso, Монтевидео

Это заведение в столице Уругвая сочетает в себе книжный магазин, музыкальный магазин и ресторан.

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Он расположен в красивом здании в стиле ар-деко. Двойная лестница, высокие потолки и витражи поражают воображение красотой.

Магазин был построен в начале ХХ века для торговли оптикой. В 1999 году этот бизнес закрылся, и магазин преобразовали в рай для читателей.

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Atlantis Books, Санторини

Самый романтичный греческий остров может похвастать не менее романтичным книжным магазином.

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Он был основан в 2004 году друзьями из Кипра, США и Великобритании. Они обнаружили, что в этом районе нет ни одного магазина, продающего книги.

В книжном можно найти литературу на самых разных языках, ведь Санторини облюбовали туристы со всего мира. Здесь также проходят кинопоказы, танцевальные вечеринки, публичные чтения и другие культурные мероприятия.

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Maison Assouline, Лондон

Дорогой книжный магазин в центре столицы Великобритании оформлен в стиле начала ХХ века. Высокие потолки, деревянные панели, серебро и хрусталь — все говорит о роскоши и аристократизме.

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Здание было спроектировано в 1922 году Эдвином Лаченсом, крупнейшим архитектором британского неоклассицизма.

На первом этаже продаются книги и различные безделушки. Кафе предлагает выбор французских блюд, чаев, вина, шампанского и коктейлей. На верхнем этаже хранится коллекция антиквариата.

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Shakespeare and Co, Париж

В тени Нотр-Дама спрятался любимый книжный магазин парижан, названный, однако, в честь классика английской литературы. Открыл его еще в 1951 году американский экспат Джордж Уитмен.

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Книжный частенько становился приютом для бедных писателей, которым не было где остановиться на ночь. По этому же адресу регистрировались некоторые литературные периодические издания.

Да и сегодня между книжными полками можно увидеть несколько кроватей. Попавшие в затруднительное положение гости могут здесь отдохнуть.

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Librería El Péndulo, Мехико

Кафе-магазин в столице Мексики предлагает гостям книги, замечательный кофе и десерты.

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Стеллажи в два этажа хранят огромное количество книг на испанском и английском языках. К сокровищам ведут красивые витые лестницы, на которых любят фотографироваться туристы.

В книжном магазине проходят музыкальные выступления, стендапы комиков, поэтические чтения.

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