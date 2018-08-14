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13:44 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимских школьников научат считать деньги

29 августа 2018 года в Уфе состоится День финансовой грамотности для детей и подростков от 10 до 16 лет.

Источник: Reuters

День финансовой грамотности будет проходить в виде «Финансового квеста» — игры, которая посвящена взаимодействию с деньгами.

Дети получат знания о личных финансах, формировании семейного бюджета, способах его оптимизации, узнают о правах потребителей финансовых услуг. Игра научит правильно ставить финансовые цели, осуществлять несложные экономические расчеты и искать способы достижений поставленной цели.

Финансовый квест будет напоминать движение по маршрутному листу от станции к станции, дети будут выполнять задания и получать баллы. В конце маршрута участники игры подсчитают свои баллы, переведут в игровые деньги и определят, достигли ли они поставленной цели. Организатором мероприятия является уфимский Союз предпринимателей.

Место и время проведения: ул. 50 лет СССР, 48/1, с 10.00 до 13.00 (дети от 10 до 13 лет) и с 14.00 до 17.00 (дети от 14 до 16 лет).

Для участия необходима запись по телефонам: 8 (347) 248−43−28, 8−905−309−77−20, 8−927−237−68−28.

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