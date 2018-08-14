Уфимских школьников научат считать деньги

Источник: Reuters

День финансовой грамотности будет проходить в виде «Финансового квеста» — игры, которая посвящена взаимодействию с деньгами.

Дети получат знания о личных финансах, формировании семейного бюджета, способах его оптимизации, узнают о правах потребителей финансовых услуг. Игра научит правильно ставить финансовые цели, осуществлять несложные экономические расчеты и искать способы достижений поставленной цели.

Финансовый квест будет напоминать движение по маршрутному листу от станции к станции, дети будут выполнять задания и получать баллы. В конце маршрута участники игры подсчитают свои баллы, переведут в игровые деньги и определят, достигли ли они поставленной цели. Организатором мероприятия является уфимский Союз предпринимателей.

Место и время проведения: ул. 50 лет СССР, 48/1, с 10.00 до 13.00 (дети от 10 до 13 лет) и с 14.00 до 17.00 (дети от 14 до 16 лет).