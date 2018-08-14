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17:22 (мск), источник: ТАСС

«Почта России» снимет с продажи посвященные МГУ конверты с ошибкой

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Посвященные МГУ почтовые конверты, на которых издательство по ошибке вместо изображения здания университета разместило картинку с высоткой на Котельнической набережной, постепенно изымаются из свободной продажи в столичных отделениях «Почты России».

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе почтового оператора, подчеркнув, что речь идет всего о нескольких отделениях и только в Москве.

Ранее на ошибочное изображение обратил внимание пользователь соцсети Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Почтовые конверты с надписью “Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова” были выпущены издательством “Иллюзион”, ответственным за разработку и выпуск конвертов. Издательство допустило ошибку и разместило на лицевой стороне изображение высотки на Котельнической набережной.», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе почтового оператора. В «Почте России» уточнили, что часть почтовых конвертов с ошибкой попали в свободную продажу и постепенно изымаются из торговой сети.

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