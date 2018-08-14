«Почта России» снимет с продажи посвященные МГУ конверты с ошибкой

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе почтового оператора, подчеркнув, что речь идет всего о нескольких отделениях и только в Москве.

«Почтовые конверты с надписью “Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова” были выпущены издательством “Иллюзион”, ответственным за разработку и выпуск конвертов. Издательство допустило ошибку и разместило на лицевой стороне изображение высотки на Котельнической набережной.», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе почтового оператора. В «Почте России» уточнили, что часть почтовых конвертов с ошибкой попали в свободную продажу и постепенно изымаются из торговой сети.