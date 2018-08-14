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14:13 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самое жуткое место в Париже (фото)

Даже фото наводят ужас.

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Столицу Франции зачастую называют городом любви. Уютные кафе, Эйфелева башня и уличные художники, расположившиеся на Монмартре, ассоциируются со сплошной романтикой. Но есть в Париже и свои темные стороны.

Одним из самых жутких мест в городе смело можно назвать парижские катакомбы, которые скрыты от глаз туристов глубоко под землей.

Это сеть подземных туннелей под Парижем длиной в 1,5 км. Еще в Х веке здесь находились каменоломни. В середине XIII века монахи близлежащего монастыря стали использовать пещеры в качестве винных погребов, и в то же время продолжали подземную добычу известняка.

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Тем временем городские владения расширялись и в XVII веке каменоломни оказались уже частью Парижа. К тому моменту в городе резко встал вопрос о захоронениях. В 1780 году обрушилась стена, отделявшая кладбище Невинных от жилых районов, в результате чего подвалы домов наполнились останками захоронений. Тогда кладбище закрыли, и в Париже официально запретили хоронить умерших.

Выход был найден простой — обустроить «скрытую» усыпальницу в тоннелях под городом.
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Сейчас в парижских катакомбах покоятся останки шести миллионов человек. Черепа и кости тщательно продезинфицированы, обработаны и уложены в виде стен и колонн. Иногда они составлены в виде причудливых мозаик. Но выглядит это жутко.

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