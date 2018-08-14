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14:17 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«За Ленина, за Сталина»: как в Черниговской области хранят портреты вождей

В центре города Новгород-Северский Черниговской области Украины вблизи границы с Россией на водонапорной башне до сих пор сохранились мозаичные портреты лидеров СССР Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Источник: АЛЕКСАНДР ЯСЕНЧУК

Местные власти берегут мозаику, установленную еще в 1943 году, и не реагируют на требования института национальной памяти демонтировать портреты. Мэр города даже говорит, что они привлекают туристов, которые хотят посмотреть на своеобразную «башню тиранов».

В институте нацпамяти настаивают, что хранение портретов в публичном месте — это нарушение закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Согласно этому закону, который приняли еще в 2015 году, с улиц всех украинских городов и сел должны были давно убрать памятники коммунистическим деятелям и коммунистическую символику.

Однако мэр города от «Оппозиционного блока» Олег Бондаренко утверждает, что закон не нарушает.

Институт против мэра

В июле 2018 года институт национальной памяти обратился в прокуратуру и полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту публичного использования символики коммунистического режима. Там настаивают, что портреты Сталина и Ленина являются именно такая символикой, а также напоминают, что эти люди виновны в гибели миллионов украинцев.

Башню построили в 1901 году, а портреты Ленина и Сталина поместили туда в 1943 году. | Источник: АЛЕКСАНДР ЯСЕНЧУК

В полицию неоднократно обращались и местные активисты, требующие наказать мэра. В ноябре 2017 года институт прислал последнее официальное обращение на имя мэра, однако мэр утверждает, что эти портреты коммунистической символикой не являются.

«Башня тиранов»

В разговоре с ВВС News Украина Олег Бондаренко заверил, что демонтировать портреты в городе не планируют:

Мы не пропагандируем данных лиц, не проводим рядом с ними какие-то мероприятия, они просто находятся на башне, и это — не призыв к каким бы то ни было действиям. Не будем убирать портреты.

Он говорит, что эти портреты — история.

«Таким образом мы привлекаем туристов и обращаем внимание на себя. Никакого нарушения законодательства в этом нет», — добавляет Олег Бондаренко.

Мэр даже придумал туристическое название для объекта — «башня тиранов».
Мэр города уверен: если портрет Сталина пережил XX съезд КПСС и развенчание культа вождя, то может и сейчас «выживет». | Источник: АЛЕКСАНДР ЯСЕНЧУК

Руководитель города настаивает, что переместить портреты в музей без повреждения самой башни и мозаики невозможно.

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«Как вариант, я предлагал на гранитной доске написать, что эти плохие дяди замучили многие миллионы людей. Или сделать стилизованную решетку на портретах», — рассказал мэр Новгород-Северска.

Он шутит, что портрет Сталина не сняли даже после XX съезда КПСС, на котором развенчали культ Сталина, намекая, что и в нынешние времена мозаика «вождя всех народов» переживет.

А вот представитель института национальной памяти Сергей Бутко утверждает, что наличие изображений Ленина и Сталина в публичном пространстве — это и есть пропаганда коммунистической символики:

Представьте себе вместо коммунистических вождей на Новгород-Северской башне изображение Гитлера, Гиммлера и других нацистских воров. Естественная реакция — кощунство, оскорбление памяти миллионов жертв.

Историк настаивает, что демонтированные мозаики могут храниться только в музее.

А то, что портреты могут привлекать туристов, в институте нацпамяти как раз и считают свидетельством пропаганды коммунистических символов.

Виталий Червоненко, BBC News Украина

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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